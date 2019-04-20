Порошенко в разговоре с Помпео осудил заявления Зеленского
Президент Украины Петр Порошенко провел телефонные переговоры с госсекретарем Соединенных Штатов Майком Помпео. Во время разговора действующий президент Украины осудил то, что сказал о ситуации на Донбассе в ходе дебатов кандидат в президенты Украины от партии "Слуга народа" Владимир Зеленский. Об этом в ночь на субботу, 20 апреля, сообщила пресс-служба украинского президента.
В ответ Помпео заверил, что в будущем США будут поддерживать Украину по вовпросу восстановления суверенитета страны. Также госсекретарь США пожелал Порошенко успеха во втором туре выборов главы государства.
Напомним, в пятницу, 19 апреля, состоялись дебаты Порошенко и Зеленского на крупнейшем киевском стадионе "Олимпийский". После мероприятия действующий украинский президент анонсировал свою телефонную беседу с Помпео. Об этом он заявил в студии Общественного телевидения, куда на продолжение дебатов Зеленский не явился.
Выступление Порошенко на дебатах 19 апреля.
ИСТОЧНИК KP.RU