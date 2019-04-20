Порошенко в разговоре с Помпео осудил заявления Зеленского

СЕГОДНЯ 04:03 2019-04-20T04:29:19+03:00

Кандидаты в президенты Украины Петр Порошенко и Владимир Зеленский во время дебатов на стадионе "Олимпийский" в Киеве Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В ответ госсекретарь США заверил, что Вашингтон и впредь будет оставаться бок о бок с Киевом

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Президент Украины Петр Порошенко провел телефонные переговоры с госсекретарем Соединенных Штатов Майком Помпео. Во время разговора действующий президент Украины осудил то, что сказал о ситуации на Донбассе в ходе дебатов кандидат в президенты Украины от партии "Слуга народа" Владимир Зеленский. Об этом в ночь на субботу, 20 апреля, сообщила пресс-служба украинского президента.

В ответ Помпео заверил, что в будущем США будут поддерживать Украину по вовпросу восстановления суверенитета страны. Также госсекретарь США пожелал Порошенко успеха во втором туре выборов главы государства.

Напомним, в пятницу, 19 апреля, состоялись дебаты Порошенко и Зеленского на крупнейшем киевском стадионе "Олимпийский". После мероприятия действующий украинский президент анонсировал свою телефонную беседу с Помпео. Об этом он заявил в студии Общественного телевидения, куда на продолжение дебатов Зеленский не явился.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/704283" frameborder="0"></iframe> Выступление Порошенко на дебатах 19 апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU