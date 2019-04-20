Китай планирует изучать Луну совместно с Россией
Китай планирует изучать Луну совместно с Россией с 2023 года. Как сообщил замдиректора центра исследований Луны и космоса Китайского национального космического управления Юй Гобинь, исследования могут вестись с использованием российского аппарата "Луна-26" и китайского "Чанъэ-7".
"Время запуска "Луны-26" практически совпадает с планируемым запуском нашего космического зонда "Чанъэ-7", так что мы можем одновременно вести наблюдения и делиться полученными данными", - сказал Юй Гобинь.
По его словам, в настоящее время проводится обсуждение возможности сотрудничества двумя сторонами, передает РИА Новости.
Напомним, ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что в 2021 году на Луну должны отправить посадочную станцию "Луна-25", в 2023 году планируется запутстьи орбитальный аппарат "Луна-26", в 2024 году - посадочную станцию "Луна-27".
ИСТОЧНИК KP.RU