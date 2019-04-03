Рогозин рассказал о строящемся лунном корабле

СЕГОДНЯ 00:15 2019-04-03T00:27:22+03:00

Изменить размер текста: A A

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в эфире Радио «Комсомольская правда» рассказал, что в России строится лунный корабль, и чем он отличается от недавно испытанного американцами.

«Корабль, который делаем мы, кардинально отличается от корабля, который сейчас испытал SpaceX. Они делают околоземный корабль, а мы делаем лунный корабль. Он должен будет работать, функционировать, доставлять экипаж, обеспечивать его безопасность за пределами геомагнитного поля. Земля уберегает даже МКС от радиации», - отметил он.

«А вот дальше, когда мы двигаемся на расстояние под 400 тысяч километров к Луне, там мы один на один с Солнышком нашим. Поэтому нужно максимально защищать корабль от радиации, причем не только людей, но и электронику. Потому что, если она выйдет из строя, корабль просто «умрет» в полете», - продолжил руководитель «Роскосмоса».

«Вторая ситуация, если мы говорим о Луне, то возвращение корабля будет происходит не на первой космической скорости в 8 км/c, а на второй космической скорости – то есть около 16 км/c. Представьте себе, какая должна быть тепловая защита у этого корабля, чтобы он не сгорел при соприкосновении с плотными слоями атмосферы. Вот мы сейчас делаем такой корабль», - подытожил Дмитрий Рогозин.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/700865" frameborder="0"></iframe> Рогозин - о лунном корабле.

ИСТОЧНИК KP.RU