2019-04-20T07:41:06+03:00
Политика

В Москву прибыла колонна военной техники для участия в Параде Победы

В состав парадного расчета войдет как гусеничная, так и колесная боевая техника
Александр ДЖУМАЕВ
Поделиться:
В Москву прибыла колонна военной техники, которая 9 мая примет участие в Параде ПобедыВ Москву прибыла колонна военной техники, которая 9 мая примет участие в Параде ПобедыФото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

В Москву прибыла колонна военной техники, которая 9 мая примет участие в Параде Победы. Об этом сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

"Механизированная колонна, принимающая участие в параде Победы на Красной площади 9 мая, передислоцирована с парадной площадки Алабино в Москву на улицу Нижние Мневники", - говорится в тексте сообщения.

Отмечается, что более 100 единиц колесной боевой техники, в том числе ракетные комплексы "Ярс", комплексы "Искандер-М", С-400 и "Панцирь", РСЗО "Смерч", автомобили "Тигр-М", в том числе с боевыми модулями "Арбалет-ДМ" и самоходными противотанковыми ракетными комплексами "Корнет-Д1", и "Тайфун-К" совершили марш на расстояние более 60 километров.

Гусеничная техника расчета, в свою очередь, была доставлена по железной дороге на станцию "Пресня", откуда своим ходом прибыла на улицу Нижние Мневники. В колонну вошли танки Т-34-85 и Т-72Б3, боевые машины БМД-4М, БТР-МДМ и БМП-3, самоходные артиллерийские установки "Мста-С" и зенитно-ракетные комплексы "Бук-М2" и "Тор-М2".

Первая репетиция Парада Победы состоится 29 апреля. Генеральная репетиция парада пройдет 7 мая.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Порошенко и Зеленский встали на колени во время дебатов в Киеве
В Индии в результате схода поезда с рельсов погибли не менее 13 человек
Пять человек погибли из-за бури на юге США
Больше 30 тысяч украинцев посетили дебаты Порошенко и Зеленского
Китай планирует изучать Луну совместно с Россией
Япония продолжит закупки F-35A в США, несмотря на крушение такого самолета
Роструд напомнил россиянам о последних длинных выходных в этом году
Прокуратура США рекомендует приговорить россиянку Марию Бутину к 18 месяцам тюрьмы
Посольство в США оценило доклад Мюллера по "российскому делу"
Турция может приобрести Су-57 в ответ на "наказание" США из-за С-400
В Госдуме прокомментировали призыв США заблокировать самолетам путь в Венесуэлу
Роман Полански хочет восстановиться в Американской киноакадемии через суд
Порошенко в разговоре с Помпео осудил заявления Зеленского
Трамп заявил, что демократы сфабриковали доклад спецпрокурора Мюллера
Пушков назвал лебединой песней участие Порошенко в дебатах с Зеленским
В ЦОДД рассказали, водители каких автомобилей чаще других нарушают правила
Участвующая в Параде Победы военная техника выдвинулась в Москву
Возможной причиной пожара в Нотр-Даме назвали компьютерный сбой
В Забайкалье от пожаров пострадали 14 городов и сел
Кадыров высказался о дебатах Порошенко и Зеленского
В ДНР заявили о гибели трех ополченцев
Гуайдо заявил о начале финальной фазы отстранения Мадуро 1 мая