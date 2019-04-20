В Москву прибыла колонна военной техники для участия в Параде Победы

СЕГОДНЯ 07:41 2019-04-20T07:41:06+03:00

В Москву прибыла колонна военной техники, которая 9 мая примет участие в Параде Победы Фото: Михаил ФРОЛОВ

В состав парадного расчета войдет как гусеничная, так и колесная боевая техника

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В Москву прибыла колонна военной техники, которая 9 мая примет участие в Параде Победы. Об этом сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

"Механизированная колонна, принимающая участие в параде Победы на Красной площади 9 мая, передислоцирована с парадной площадки Алабино в Москву на улицу Нижние Мневники", - говорится в тексте сообщения.

Отмечается, что более 100 единиц колесной боевой техники, в том числе ракетные комплексы "Ярс", комплексы "Искандер-М", С-400 и "Панцирь", РСЗО "Смерч", автомобили "Тигр-М", в том числе с боевыми модулями "Арбалет-ДМ" и самоходными противотанковыми ракетными комплексами "Корнет-Д1", и "Тайфун-К" совершили марш на расстояние более 60 километров.

Гусеничная техника расчета, в свою очередь, была доставлена по железной дороге на станцию "Пресня", откуда своим ходом прибыла на улицу Нижние Мневники. В колонну вошли танки Т-34-85 и Т-72Б3, боевые машины БМД-4М, БТР-МДМ и БМП-3, самоходные артиллерийские установки "Мста-С" и зенитно-ракетные комплексы "Бук-М2" и "Тор-М2".

Первая репетиция Парада Победы состоится 29 апреля. Генеральная репетиция парада пройдет 7 мая.

ИСТОЧНИК KP.RU