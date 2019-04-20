Мать Кокорина опубликовала видео событий, предшествующих драке
Светлана Кокорина - мать нападающего петербургского "Зенита" Александра Кокорина - опубликовала в Instagram видео события, которые предшествовали драке в московском кафе с главой департамента Министерства промышленности и торговли Денисом Паком.
Под постом к видео она написала, что за минуту до драки ребята уже собирались покидать кафе. «Настроение было хорошее, никакой агрессии они не проявляли, между собой не сговаривались и тем более не хулиганили», - подчеркнула она.
Мать Кокорина опубликовала видео событий, предшествующих драке в кафе.
По словам женщины, чиновник первым оскорбил молодых людей, по записи в хорошем качестве, можно догадаться, что Пак произносит не слово "хамло", как он утверждает в суде, а ругается матом, утверждает Кокорина.
Напомним, Кокорин и Мамаев были арестованы в октябре 2018 года за дебош в центре Москвы. С того времени, они сидят в Бутырской тюрьме. Суд уже неоднократно продлевал им меру пресечения. В частности, 3 апреля 2019 года их содержание под стражей было продолжено до 25 сентября.
ИСТОЧНИК KP.RU