СЕГОДНЯ 20:04 2019-04-20T20:04:29+03:00

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Светлана Кокорина - мать нападающего петербургского "Зенита" Александра Кокорина - опубликовала в Instagram видео события, которые предшествовали драке в московском кафе с главой департамента Министерства промышленности и торговли Денисом Паком.

Под постом к видео она написала, что за минуту до драки ребята уже собирались покидать кафе. «Настроение было хорошее, никакой агрессии они не проявляли, между собой не сговаривались и тем более не хулиганили», - подчеркнула она.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/704387" frameborder="0"></iframe> Мать Кокорина опубликовала видео событий, предшествующих драке в кафе.

По словам женщины, чиновник первым оскорбил молодых людей, по записи в хорошем качестве, можно догадаться, что Пак произносит не слово "хамло", как он утверждает в суде, а ругается матом, утверждает Кокорина.

Напомним, Кокорин и Мамаев были арестованы в октябре 2018 года за дебош в центре Москвы. С того времени, они сидят в Бутырской тюрьме. Суд уже неоднократно продлевал им меру пресечения. В частности, 3 апреля 2019 года их содержание под стражей было продолжено до 25 сентября.

ИСТОЧНИК KP.RU