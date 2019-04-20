2019-04-20T20:55:23+03:00
Спорт

Итог матча Локомотив - ЦСКА 20 апреля: команды сыграли вничью 1:1 в чемпионате России

Турнирное положение двух столичных клубов никак не поменялось после этой игры
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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ЦСКА сыграл в гостях против "Локомотива".ЦСКА сыграл в гостях против "Локомотива".Фото: Евгений НЕСЫН
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В Москве на стадионе "РЖД Арена" завершился в субботу, 20 апреля, один из двух центральных матчей 24 тура чемпионата России по футболу. "Локомотив" принимал ЦСКА и поединок завершился вничью 1:1. Итогом битвы двух московских клубов, которые соседствуют в турнирной таблице, стала боевая ничья.

На 13-й минуте игры счет открыл точным ударом защитник "Локомотива" Бенедикт Хеведес. Игрок обороны "Локо" решился пойти в атаку на ворота ЦСКА и этот визит оказался успешным. Гости смогли отыграться и сравнять счет еще до перерыва. На 40-й минуте матча форвард ЦСКА Федор Чалов после быстрой атаки мощно пробил низом и "прошил" вратаря "Локо" Гильерме, забив ответный гол.

До конца матча зрители так и не увидели больше голов. Итог матча Локомотив - ЦСКА - ничья 1:1.

После этого результата турнирное положение команд не поменялось. Добавились только очки. 43 балла и 2 место в Премьер-Лиге у "Локомотива", 41 очко и четвертая позиция - у ЦСКА. 24 апреля у этих команд - следующая игра в чемпионате России. "Локо" поедет в гости к "Ростову", а ЦСКА примет на своем поле махачкалинский "Анжи".

Сайт KP.RU провел прямую онлайн-трансляцию матча Локомотив - ЦСКА.

ИСТОЧНИК KP.RU

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