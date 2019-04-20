СЕГОДНЯ 22:31 2019-04-20T22:31:54+03:00

В штабе Зеленского отреагировали на иск о его снятии с выборов Фото: Михаил ФРОЛОВ

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Представитель штаба кандидата в президенты от партии «Слуга народа», шоумена Владимира Зеленского - Дмитрий Разумков назвал "бредом" иск об отмене регистрации Зеленского кандидатом на пост главы государства.

"Нет, не фейк, но бред", - ответил он в «Фейсбуке» на вопрос, "что с судом на 21:00 или это фейк?".

Ранее сайт kp.ru писал, что адвокат, наблюдатель за выборами президента Украины Андрей Хилько подал иск в суд Киева об аннулировании регистрации Владимира Зеленского кандидатом в президенты. В настоящее время Шестой апелляционный суд Киева рассматривает поступившей заявление.

Напомним, 31 марта на Украине прошел первый тур президентской гонки. По итогам голосования, во втором туре за пост главы государства будут бороться лидер партии "Слуга народа", шоумен Владимир Зеленский и нынешний президент Украины Петр Порошенко. Второй тур выборов пройдет 21 апреля.

Вадим Карасёв, политолог из Киева: «Зеленский дебаты у Порошенко выиграл. Выиграет и выборы. Потому что на Украине большинство давно не верят, что Россия вот-вот нас завоюет». 00:00 00:00

ИСТОЧНИК KP.RU