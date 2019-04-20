2019-04-20T19:21:40+03:00
Выборы президента Украины 2019

Адвокат подал иск о снятии Зеленского с выборов президента Украины

Шестой апелляционный суд Киева ближе к вечеру рассмотрит данное прошение
Марина ВЕНЦОВА
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Адвокат подал иск о снятии Зеленского с выборов президента УкраиныАдвокат подал иск о снятии Зеленского с выборов президента УкраиныФото: REUTERS
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Адвокат, наблюдатель за выборами президента Украины от общественной организации "Украинская ассоциация акционеров" Андрей Хилько подал иск в Шестой апелляционный суд Киева об аннулировании регистрации Владимира Зеленского кандидатом в президенты.

"Суд открыл производство по поданному мной иску в качестве официального наблюдателя, - написал он в субботу в "Фейсбуке". - Исковое требование аннулирование регистрации кандидатом, дело № 855/124/19".

По словам Хилько, заседание суда по данному иску запланировано на 21:00, в субботу, 20 апреля. При этом он призвал всех воздержаться от оскорблений в сторону Зеленского.

Напомним, первый тур выборов на Украине прошел 31 марта. По итогам голосования, большинство голосов набрали кандидат в президенты от партии "Слуга народа" Владимир Зеленский и действующий президент Украины Петр Порошенко. Именно они будут принимать участие во втором туре президентской гонки, который пройдет 21 апреля.

Ранее сайт kp.ru писал, что скандально известный украинский сайт "Миротворец" внес в свою базу данных жену Зеленского Елену как "информатора незаконных вооруженных формирований".

ИСТОЧНИК KP.RU

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