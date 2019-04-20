2019-04-20T23:17:05+03:00
Политика

В Австрии оценили потери страны от антироссийских санкций

Ущерб, нанесенный Вене от ограничительных мер против РФ, составил порядка 100 миллиардов долларов
Марина ВЕНЦОВА
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В Австрии оценили потери страны от антироссийских санкцийВ Австрии оценили потери страны от антироссийских санкцийФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Бывший вице мэр австрийского города Линц Детлеф Виммер заявил, что антироссийские санкции нанесли ущерб австрийскому бизнесу и стране в целом где-то на 100 миллиардов долларов.

«В Австрии в некоторых округах и районах на уровне местного самоуправления мы не разделяем подобные принципы в отношении санкций, мы считаем, что нам навредили эти санкции в размере где-то 100 миллиардов долларов», - приводит его слова РИА Новости.

При этом Виммер добавил, что наложенные Вашингтоном санкции на РФ навредили многим также другим европейским странам. При этом, он подчеркнул, что Россия смогла выстоять. «Мы видим ситуацию в Крыму, видим, что здесь выстроили за последние пять лет», - добавил он.

Ранее сайт kp.ru писал, что заместитель председателя партии «Альтернатива болгарского возрождения" (АБВ) Любомира Ганчева заявила, что представители ее политической силы, в случае избрания в Европарламент, настроены бороться за отмену санкций против России.

Напомним, весной 2014 года США и Евросоюз обвинили Россию в дестабилизации ситуации на Украине и начали применять масштабные антироссийские санкции. С тех пор санкционное давление только усиливалось.

ИСТОЧНИК KP.RU

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