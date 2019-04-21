2019-04-21T01:23:08+03:00
Политика

В Совфеде прокомментировали критику МИД Литвы в адрес президента Эстонии

Литовский министр ранее осудил Керсти Кальюлайд за визит в Россию
Юлия ДИВЕЕВА
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Совет Федераций. Фото: Валерий Шарифулин/ТАСССовет Федераций. Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
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В Совете Федераций отреагировали на высказывание главы МИД Литвы Линаса Линкявичюса в адрес президента Эстонии Керсти Кальюлайд после ее визита в Россию. Член комитета Совфеда по обороне и безопасности Франц Клинцевич отметил, что Литва в этом случае "ведет себя как старший по дому, в обязанности которого вменено и слежение за поведением жильцов".

"Видимо, тот, кто возложил на Литву такие функции, всерьез опасается, что здание балтийской русофобии может дать трещину", — написал сенатор на своей странице в Facebook.

Клинцевич подчеркнул, что в России также считают единство стран Балтии – "большим завоеванием, которым следует дорожить". Но строится оно должно на здоровой основе.

Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков в свою очередь считает, что внешняя политика Литвы примитивна, поскольку не дает этой стране ничего.

"Глава МИД Литвы не выдержал - атаковал президента Эстонии за визит в Москву. Мол, встреча с Путиным подрывает единство балтийских стран. Единство в чем? В примитивной политике, не дающей им ничего, кроме возможности быть на переднем краю вражды к России?", - написал он в Twitter

Как рассказывал сайт kp.ru, Линкявичюс, комментируя встречу Кальюлайд с президентом РФ Владимиром Путиным, заявил, что Эстония должна координировать действия, чтобы не раскалывать единство балтийских государств, и осторожно подходить к диалогу с Москвой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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