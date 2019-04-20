Глава МИД Литвы раскритиковал Эстонию за встречу Кальюлайд с Путиным

СЕГОДНЯ 11:36 2019-04-20T11:38:34+03:00

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Эстония должна координировать действия, чтобы не раскалывать единство балтийских государств, и осторожно подходить к диалогу с Москвой. Об этом заявил глава МИД Литвы Линас Линкявичюс, комментируя встречу президента Эстонии Керсти Кальюлайд с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Обычно мы это координируем и действуем объединено. Это всегда более эффективно, поскольку всегда будут попытки расколоть нас и проверить единство европейских или Балтийских стран", - заявил министр в интервью порталу BNS. Глава внешнеполитического ведомства Литвы также отметил, что Таллин не предоставил детальной информации о программе визита Кальюлайд в Москву, однако выразил надежду, что Эстония сделает это позднее.

Визит президента Эстонии Керсти Кальюлайд в Москву состоялся в четверг. Стоит отметить, что речь идет о первом за восемь лет визите главы эстонского государства в Россию. В ходе поездки Кальюлайд приняла участие в открытии исторического здания посольства Эстонии, а также встретилась с Владимиром Путиным.

ИСТОЧНИК KP.RU