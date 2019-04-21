2019-04-21T03:54:33+03:00
В мире

Британский корабль-разведчик вошел в акваторию Черного моря

HMS Echo движется в северном направлении
Юлия ДИВЕЕВА
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MS Echo ВМС Великобритании.MS Echo ВМС Великобритании.Фото: СОЦСЕТИ
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В акваторию Черного моря 20 апреля пошел разведывательный корабль HMS Echo ВМС Великобритании. Об этом сообщил ресурс Bosphorusа Observer, который отслеживает прохождение судов через пролив Босфор.

По данным мониторингового ресурса Marine Traffic, корабль движется в северном направлении.

HMS Echo предназначен для проведения разведывательных операций в поддержку подводных лодок. Возможности корабля позволяют ему предоставлять информацию в режиме реального времени.

На вооружении корабля имеются три шестиствольных 7,62-миллиметровыми пулемета M134 Minigun, два 20-миллиметровых зенитными скорострельными пушками Oerlikon и четырьмя крупнокалиберными пулеметами.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, 28 апреля боевые корабли НАТО прошли проливы Дарданеллы и Босфор и вошли в акваторию Черного моря. Среди них эсминец ВМС Нидерландов "Эвертсен", канадский фрегат "Торонто", фрегат военно-морских сил Испании "Санта Мария", турецкий фрегат "Гелиболу" и вспомогательное судно ВМС Франции "Вар" .

ИСТОЧНИК KP.RU

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