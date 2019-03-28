2019-03-28T22:16:50+03:00
Политика

В акваторию Черного моря вошли боевые корабли НАТО

Во время визита в причерноморский город капитаны иностранных фрегатов встретятся с представителями местной власти и Вооруженных сил Украины
Виктория ИВАШЕЧКИНА
Поделиться:
Комментарии: comments4
В акваторию Черного моря вошли боевые корабли НАТОВ акваторию Черного моря вошли боевые корабли НАТОФото: Twitter.com
Изменить размер текста:

Боевые корабли НАТО прошли проливы Дарданеллы и Босфор и вошли в акваторию Черного моря. Их фотографии были опубликованы в Twitter.

На данный момент эсминец ВМС Нидерландов «Эвертсен», канадский фрегат «Торонто», фрегат военно-морских сил Испании «Санта Мария», турецкий фрегат «Гелиболу» и вспомогательное судно ВМС Франции «Вар» плывут курсом на север.

Во время визита в причерноморский город капитаны кораблей встретятся с представителями местной власти и Вооруженных сил Украины (ВСУ). Более того, они примут посетителей у себя на борту во время открытых для посещений часов.

К слову, ожидается, что канадский и испанский фрегаты после патрулирования группы в Черном море 1 апреля зайдут в Одессу, сообщает "РИА-Новости".

Напомним, в соответствии с Конвенцией Монтрё 1936 года, военные корабли нечерноморских государств могут находиться в акватории Черного моря не более 21 суток.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в начале этого года в Черном море появился американский десантный корабль. ВМС США отправили Fort McHenry для «укрепления отношения с союзниками по НАТО».

Эсминец США Porter вошел в Черное море.Корабль проведет плановые маневры в рамках операции "Атлантическая решимость".

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
НАТО продлили мандат генсека Столтенберга до 2022 года
Дмитрий Медведев приостановил объединение Александринского театра и Театра имени Волкова
В Венесуэле на 15 лет запретили Гуаидо занимать любые государственные должности
Украинские СМИ заявили, что Зеленский не задекларировал свою виллу в Италии
Басманный суд в Москве отправил под домашний арест экс-губернатора Хабаровского края Ишаева
На территории МГУ постоят технопарк, стоимостью 110 млрд рублей
Экс-губернатор Хабаровского края отрицает свою вину в Басманном суде
Закупаемые Бельгией американские истребители F-35 подвергают опасности жизнь экипажа
На $4,6 миллиарда увеличились международные резервы России за прошедшую неделю
Активисты США и стран Латинской Америки заявили о необходимости освободить Вышинского
"Газпром" приобретет активы "Кыргызнефтегаза"