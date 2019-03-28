В акваторию Черного моря вошли боевые корабли НАТО

СЕГОДНЯ 22:06 2019-03-28T22:16:50+03:00

Во время визита в причерноморский город капитаны иностранных фрегатов встретятся с представителями местной власти и Вооруженных сил Украины

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Боевые корабли НАТО прошли проливы Дарданеллы и Босфор и вошли в акваторию Черного моря. Их фотографии были опубликованы в Twitter.

На данный момент эсминец ВМС Нидерландов «Эвертсен», канадский фрегат «Торонто», фрегат военно-морских сил Испании «Санта Мария», турецкий фрегат «Гелиболу» и вспомогательное судно ВМС Франции «Вар» плывут курсом на север.

Во время визита в причерноморский город капитаны кораблей встретятся с представителями местной власти и Вооруженных сил Украины (ВСУ). Более того, они примут посетителей у себя на борту во время открытых для посещений часов.

К слову, ожидается, что канадский и испанский фрегаты после патрулирования группы в Черном море 1 апреля зайдут в Одессу, сообщает "РИА-Новости".

Напомним, в соответствии с Конвенцией Монтрё 1936 года, военные корабли нечерноморских государств могут находиться в акватории Черного моря не более 21 суток.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в начале этого года в Черном море появился американский десантный корабль. ВМС США отправили Fort McHenry для «укрепления отношения с союзниками по НАТО».

Эсминец США Porter вошел в Черное море.Корабль проведет плановые маневры в рамках операции "Атлантическая решимость".

ИСТОЧНИК KP.RU