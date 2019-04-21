2019-04-21T05:03:17+03:00
В мире

Илон Маск ответил на русском на вопросы подписчиков в Twitter

Американский миллиардер освоил несколько русских фразеологизмов
Юлия ДИВЕЕВА
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Генеральный директор компании SpaceX Илон МаскГенеральный директор компании SpaceX Илон МаскФото: REUTERS
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Генеральный директор компании SpaceX и глава Tesla Илон Маск ответил на вопросы своих подписчиков в Twitter на русском языке. По-русски он писал тем, кто обращался нему в соцсети на этом языке

Например Daniel S спросил инженера, не осваивает ли он космос, чтобы привезти на Землю инопланетян, которые нас поработят?

“Где инопланетяне?” - парировал Маск.

“Инопланетяне живут на Марсе под землёй, они прячутся. И это они сломали марсоход Opportunity, когда он подобрался слишком близко”, - предположил пользователь Wenger‏

"Вот где собака зарыта", - отреагировал миллиардер.

А после того, как Маск использовал фразеологизм "говорят, что кур доят", пользователи развили тему с "Птичьим молоком". "Ужасные конфеты" и "плохой десерт" - такие комментарии появились под твитом с этой поговоркой.

Как писал сайт kp.ru, Маск и раньше отвечал подписчикам на русском языке. Он следит за мемами из рунета и использует их в подходящем контексте. Например, телеканал НТВ опубликовал видео с Жигулями, которые переделали для езды задом наперед, с подписью "And how do you like this, @elonmusk?" (англ. "Как тебе такое, Илон Маск?"). На это предприниматель отреагировал фразой "Хаха офигенно".

ИСТОЧНИК KP.RU

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