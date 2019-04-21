Слепой японец пересек Тихий океан на яхте

СЕГОДНЯ 06:21 2019-04-21T06:24:16+03:00

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Незрячий моряк из Японии Мицухиро Ивамото пересек Тихий океан на небольшой яхте. Его путешествие из подошло к завершению в субботу в префектуре Фукусима.

Переход 52-летнего Ивамото стартовал 24 февраля из порта Сан-Диего в Калифорнии. В плавании длиной около 10 тысяч километров ему помогал гражданин США Дуг Смит. Как подчеркивает агентство Kyodo, напарник лишь сообщал о направлении ветра и других технических деталях, но не принимал участия в управлении судном и парусами.

Яхта Ивамото 20 апреля в соответствии с планом он вошел в порт города Иваки на северо-восточном побережье острова Хонсю. Это первое успешное плавание такого рода через Тихий океан без единого захода в порты.

Напомним, в 2013 году Ивамото уже предпринимал попытку пересечь Тихий океан из Японии в США. Тогда его яхта столкнулась с китом и потерпела крушение. Его и его напарника спас амфибийным самолетом ВМС Японии.

А в Южном полушарии совершает одиночный переход на весельной лодке российский путешественник Федор Конюхов. Как рассказывал сайт kp.ru, в плавание он отправился в начале декабря 2018 года, выбрав неизведанный маршрут: стартовал из новозеландского города Данидин на весельной лодке "АКРОС", и должен финишировать на мысе Горн в Южной Америке.

ИСТОЧНИК KP.RU