2018-12-04T12:12:28+03:00
Общество

Федор Конюхов совершит кругосветное путешествие по неизведанному маршруту

Мореплаватель планирует проплыть 27 тысяч километров на весельной лодке
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Федор Конюхов планирует шестое кругосветное путешествиеФедор Конюхов планирует шестое кругосветное путешествиеФото: Евгения ГУСЕВА
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Федор Конюхов запланировал новое кругосветное путешествие, которое пройдет по неизведанному никем ранее пути. В настоящее время идут последние приготовления к экспедиции. Старт намечен на 6 декабря из порта Чалмерс в Новой Зеландии.

Сейчас мореплаватель занимается тестированием своей новой весельной лодки-капсулы, которую специально для кругосветного путешествия создал британский мастер. На ней путешественнику предстоит пройти 27 тысяч километров.

По подсчетам Конюхова, грести придется по 18 часов в сутки. При таких условиях добраться до первой остановки на мысе Горн в Чили можно будет за сто дней. Всего же наедине с океаном россиянину придется провести около двух лет. При этом все это время связь с путешественником будет поддерживать его сын Оскар. В случае необходимости он сможет оперативно связаться с представителями экстренных спецслужб.

Как признается сам Конюхов, до него этот маршрут никто не проходил. Больше всего в плавании его пугают айсберги, которые очень сложно обойти. Финишировать путешественник планирует в 2020 году, пишет сайт телеканала «Звезда».

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