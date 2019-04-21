Абэ направил подношение храму - символу японского милитаризма
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ направил ритуальное подношение токийскому храму Ясукуни, который считается символом милитаризма и агрессивного национализма, почитающего память 14-ти военных преступников Второй мировой войны.
В качестве знака уважения выступила украшенная лентами ветвь вечнозеленого растения. Она была преподнесена служителям храма в воскресенье, 21 апреля, по случаю начала весеннего праздника, передает агентство Kyodo.
Стоит отметить, что любые взаимодействия японских властей с этим святилищем воспринимаются в Китае, а также Южной и Северной Кореях как оправдание агрессивной политики Токио в XX веке.
Сайт kp.ru писал о том, что в конце 2013 года Абэ посетил Ясукуни впервые за долгие годы, и тогда его действия осудили многие страны мира. С особым протестом выступили Пекин, Сеул и Пхеньян. С тех пор премьер не посещал храм, однако консервативные депутаты парламента ежегодно наносят сюда визиты.
ИСТОЧНИК KP.RU
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