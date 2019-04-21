Аэропорт Триполи закрыли из-за сообщения о возможном авиаударе
В столице Ливии Триполи закрыли международный аэропорт Митига после сообщений о возможном авиаударе со стороны Ливийской национальной армии (ЛНА), которой командует фельдмаршал Халиф Хафтар. Администрация воздушной гавани сообщила об этом на официальной странице в Facebook.
“В целях обеспечения безопасности полетов аэродром аэропорта был закрыт Управлением гражданской авиации до дальнейшего уведомления”, - заявили в администрации.
При этом в сообщении отмечается, что сообщения о бомбардировке аэропорта не соответствуют действительности. Здание воздушного вокзала и аэродром не пострадали.
Ранее агентство Reuters со ссылкой на очевидцев информировало, что в Триполи был открыт огонь с неопределенного воздушного средства, а также слышны звуки стрельбы.
Как писал сайт kp.ru, в субботу официальный представитель ЛНА Ахмед аль-Мисмари сообщил, что на подступах к Триполи идут тяжелые бои с применением авиации. По его словам, подконтрольные Правительству национального согласия (ПНС) силы в столице Ливии, пытаются атаковать подразделения войск, которыми командует маршал Халиф Хафтар на южном и восточном направлениях.
ИСТОЧНИК KP.RU
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