2019-04-21T07:35:10+03:00
В мире

Аэропорт Триполи закрыли из-за сообщения о возможном авиаударе

В администрации воздушной гавани заверили, что здание и аэродром не пострадали
Юлия ДИВЕЕВА
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Самолет в международном аэропорту Митига в ТриполиСамолет в международном аэропорту Митига в ТриполиФото: СОЦСЕТИ
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В столице Ливии Триполи закрыли международный аэропорт Митига после сообщений о возможном авиаударе со стороны Ливийской национальной армии (ЛНА), которой командует фельдмаршал Халиф Хафтар. Администрация воздушной гавани сообщила об этом на официальной странице в Facebook.

“В целях обеспечения безопасности полетов аэродром аэропорта был закрыт Управлением гражданской авиации до дальнейшего уведомления”, - заявили в администрации.

При этом в сообщении отмечается, что сообщения о бомбардировке аэропорта не соответствуют действительности. Здание воздушного вокзала и аэродром не пострадали.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на очевидцев информировало, что в Триполи был открыт огонь с неопределенного воздушного средства, а также слышны звуки стрельбы.

Как писал сайт kp.ru, в субботу официальный представитель ЛНА Ахмед аль-Мисмари сообщил, что на подступах к Триполи идут тяжелые бои с применением авиации. По его словам, подконтрольные Правительству национального согласия (ПНС) силы в столице Ливии, пытаются атаковать подразделения войск, которыми командует маршал Халиф Хафтар на южном и восточном направлениях.

ИСТОЧНИК KP.RU

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