В Ливии заявили о тяжелых боях под Триполи

20 Апр 23:12 2019-04-20T23:12:50+03:00

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На подступах к Триполи идут тяжелые бои с применением авиации. Об этом сообщил официальный представитель Ливийской национальной армии (ЛНА) Ахмед аль-Мисмари.

По его словам, особенно ожесточенные бои идут на направлении эс-Сауани, эль-Касарат, эль-Азизии. Подконтрольные Правительству национального согласия (ПНС) силы в столице Ливии, пытаются атаковать подразделения войск, которыми командует маршал Халиф Хафтар на южном и восточном направлениях, передает телеканал Sky News Arabia.

Ахмед аль-Мисмари заявил, что авиация ПНС пять раз бомбила населенный пункт Гарьян подвергся и три раза военную базу "аль-Ватыйя".

Напомним, сайт kp.ru писал о том, что 4 апреля Хафтар объявил о начале наступления на Триполи и сразу захватил несколько районов. Первые операции прошли без применения силы, однако вскоре все переросло в масштабные боевые действия. Данные Всемирной организации здравоохранения на 14 апреля говорят о по меньшей мере 121 погибшем в результате боевых действий под Триполи.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/701542" frameborder="0"></iframe> Фельдмаршал Хафтар ведёт наступление на Триполи.Ливия на грани новой гражданской войны. Кто и с кем воюет?

ИСТОЧНИК KP.RU