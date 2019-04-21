В Москве задержали мужчину, ранившего подростков из пневматики

СЕГОДНЯ 07:57 2019-04-21T07:57:43+03:00

Два подростка ранены из травматического оружия после стрельбы в Москве Фото: Алексей БУЛАТОВ

У одного несовершеннолетнего травмировано колено, у второго пуля задела висок по касательной

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В Москве задержали мужчину, который открыл стрельбу и ранил подростков из пневматики. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МВД по столице.

Подозреваемый стрелял из окна квартиры жилого дома по улице Расплетина. При этом он ранил одного подростка в колено, у второго ребенка задела по касательной висок.

При задержании в квартире мужчины обнаружили травматический пистолет. Возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство", передает ТАСС.

Однако дело для дальнейшего расследования может быть передано в ГСУ СК РФ по городу Москве.

Случаи стрельбы в столице не редкость. Как рассказывал сайт kp.ru, 13 апреля член Общественной наблюдательной комиссии, адвокат и правозащитник Павел Пятницкий достал из багажника своей машины травматический пистолет и несколько раз выстрелил в воздух. Мужчина поругался с кем-то из гостей после дня рождения Олимпийского призера Дмитрия Носова.

ИСТОЧНИК KP.RU