Правозащитник Павел Пятницкий открыл стрельбу в центре Москвы

Член Общественной наблюдательной комиссии, адвокат и правозащитник Павел Пятницкий теперь сам нуждается в юридической помощи. Так как оказался фигурантом уголовного дела.

В ночь с пятницы на субботу он был на дне рождения своего приятеля, олимпийского призера Дмитрия Носова. Около полуночи уже собрался уходить домой. На улице его ждал водитель. Но что-то пошло не так. Павел, который всегда отличается острым языком, повздорил с кем-то из гостей. Драки не было, но Пятницкий достал из багажника своей машины травматический пистолет и несколько раз выстрелил в воздух.

Приехавший на место происшествия наряд полиции задержал правозащитника и доставил в отделение полиции.

- Конечно для нас для всех, членов ОНК произошедшее, как удар под дых. - Сказал «КП» председатель Общественной наблюдательной комиссии Вадим Горшенин. - В центре города, в алкогольном опьянении, стрелять и угрожать... На следующей неделе мы проведем комиссию по этике на котором поднимем вопрос о совместимости или не совместимости пребывания Пятницкого в статусе правозащитника ОНК. Полтора года назад по его вопросу комиссия уже собиралась. Он человек достаточно вспыльчивый и некоторые его высказывания и поступки, скажем так, не поддаются логике. Я посмотрел видео, которое снимал сам Пятницкий в отделении. Уверен, для многих членов ОНК его поведение на этих кадрах будет шоком. Как он себя вел и как свысока разговаривал с полицейскими. «Я скоро приду вас проверять», - говорил он. Кроме того, в анкете он написал, что основное место его работы — Общественная наблюдательная комиссия, хотя это не так и правозащитная деятельность не работа (никто зарплаты членам ОНК не платит, все функции выполняются на добровольных началах — ред.). Я воспринимаю это как попытку давления на следствие.

Горшенин добавил, что состав комиссии ОНК утверждается не председателем, а Общественной палатой. Комиссия по этике может лишь рекомендовать какие-то меры. Все решения принимаются не ею.

В настоящий момент Пятницкий отпущен домой под подписку о невыезде.