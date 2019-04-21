Корабли Тихоокеанского флота завершили неофициальный визит во Вьетнам

СЕГОДНЯ 11:03 2019-04-21T11:03:36+03:00

За время пребывания в порту "Камрань" моряки встретились с представителями командования ВМС республики и возложили венок к мемориалу

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Отряд боевых кораблей Тихоокеанского флота России завершил программу неофициального визита во Вьетнам и покинул порт "Камрань". Об этом в воскресенье, 21 апреля, сообщил начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа по ТОФ Николай Воскресенский.

"Сегодня отряд кораблей Тихоокеанского флота в составе больших противолодочных кораблей "Адмирал Виноградов" и "Адмирал Трибуц", среднего морского танкера "Иркут" завершил программу неофициального визита во вьетнамский порт "Камрань", - сказал капитан.

По его словам, за время пребывания в республике моряки успели встретиться с представителями командования четвертого военно-морского района ВМС страны и командованием военного флота. Также был возложен венок к мемориалу "Камрань" и проведен осмотр достопримечательностей, передает РИА Новости.

Теперь корабли должны посетить порты других государств Азиатско-Тихоокеанского региона и принять участие в российско-китайских учениях "Морское взаимодействие-2019".

Сайт kp.ru писал о том, что ранее в порт города Циндао уже прибыл отряд Северного флота ВМФ. Российские корабли примут участие в параде, приуроченном к 70-летию ВМС Народно-освободительной армии КНР.

ИСТОЧНИК KP.RU