2019-04-21T15:21:20+03:00
В мире

Полиция Шри-Ланки задержала семерых подозреваемых к причастности к серии взрывов

Жертвами восьми взрывов стали уже более 200 человек
Александр ДЖУМАЕВ
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Власти Шри-Ланки задержали семь человек по подозрению в причастности к серии террористических атакВласти Шри-Ланки задержали семь человек по подозрению в причастности к серии террористических атакФото: REUTERS
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Власти Шри-Ланки задержали семь человек по подозрению в причастности к серии террористических атак, жертвами которых стали не менее 200 человек. Об этом сообщает местный новостной портал News 1st.

Личности задержанных пока не раскрываются. Подробности операции также не были опубликованы.

Серия из восьми терактов в Шри-Ланке произошла утром в воскресенье, 21 апреля. Жертвами восьми взрывов в отелях и католических храмах в столице страны Коломбо и в некоторых других городах стали по меньшей мере 185 человек, еще около 500 получили ранения различной степени тяжести. Как сообщили в посольстве РФ в островном государстве, россиян среди жертв терактов нет.

В связи со случившимся власти Шри-Ланки ввели комендантский час. Также сообщалось, что на территории страны были временно заблокированы соцсети и мессенджеры.

Три отеля и три храма взорваны в Шри-Ланке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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