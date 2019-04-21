Число погибших в результате взрывов на Шри-Ланке возросло до 185

СЕГОДНЯ 12:26 2019-04-21T12:26:50+03:00

Изменить размер текста: A A

Число погибших в результате серии взрывов на Шри-Ланке увеличилось до 185 человек, еще около 455 получили ранения.

Только в национальной больнице Коломбо было зарегистрировано 46 жертв трагедии и 259 пострадавших. В то же время, в госпитале Рагамы - семь погибших и 30 раненых. Еще 17 пострадавших поступили в медицинское учреждение Калубовилы.

В больнице города Негомбо - 74 погибших и 113 раненых, в Катане - 31 жертва. Еще 27 трупов и 80 раненных обнаружили на месте взрыва церкви в городе Баттикалоа. Агентство France Presse уточняет, что среди погибших не менее 35 иностранцев. Россиян среди них нет - эту информацию уже подтвердили в министерстве иностранных дел РФ.

Между тем, все пасхальные службы в районе столицы Шри-Ланки отменены, передает телеканал News 1st.

Сайт kp.ru писал о том, что утром в воскресенье, 21 апреля, на Шри-Ланке одновременно прогремели сразу шесть взрывов. Пострадали три католические церкви и столько же пятизвездочных отелей. А всего через несколько часов еще несколько взрывов раздались в городах Дехивала-Маунт-Лавиния и Коломбо.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/704426" frameborder="0"></iframe> Не менее 80 человек ранены при взрывах в церквях на Шри-Ланке.

ИСТОЧНИК KP.RU