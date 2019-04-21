2019-04-21T13:12:07+03:00
В мире

На Шри-Ланке после серии терактов временно заблокировали соцсети и мессенджеры

В частности, были заблокированы WhatsApp, Viber и Facebook
Александр ДЖУМАЕВ
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На Шри-Ланке после серии взрывов были заблокированы некоторые социальные сети и мессенджерыНа Шри-Ланке после серии взрывов были заблокированы некоторые социальные сети и мессенджерыФото: REUTERS
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На Шри-Ланке после серии взрывов были заблокированы некоторые социальные сети и мессенджеры. Как сообщает местный интернет-портал Ada Derana, в число заблокированных сервисов и сайтов вошли WhatsApp, Viber и Facebook.

В воскресенье, 21 апреля, на Шри-Ланке произошла серия взрывов. Объектами нападения стали отели и католические церкви в столице страны Коломбо, а также в других городах страны. По предварительным данным, в результате терактов погибли 185 человек, еще 500 пострадали. В число жертв теракта вошли не менее 35 иностранцев; как сообщили в дипмиссии России, наших соотечественников среди жертв теракта нет.

Ответственность за теракты на себя пока не взяла ни одна из радикальных группировок. В связи со случившимся президент России Владимир Путин выразил соболезнования президенту Шри-Ланки Майтрипале Сирисене.

Три отеля и три храма взорваны в Шри-Ланке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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