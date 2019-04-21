2019-04-21T18:18:26+03:00
Общество

Актриса Ирина Цывина будет похоронена 22 апреля

Прощание с вдовой актера Евгения Евстигнева пройдет в Доме кино
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Ирина Цывина будет похоронена 22 апреляИрина Цывина будет похоронена 22 апреляФото: Евгения ГУСЕВА
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Актриса Ирина Цывина будет похоронена в понедельник, 22 апреля. Прощание с вдовой актера Евгения Евстигнева состоится в Доме кино 22 апреля в 11 часов утра. Об этом сообщил возлюбленный Ирины, актер Денис Сердюков.

«Мы сделали много в плане организации похорон, мы согласовали с гильдией актеров России согласованное прощание в Доме Кино, в понедельник, 22 апреля, в 11 часов утра. Затем предстоят похороны», - рассказал он в пресс-центре информационного агентства НСН.

Напомним, знаменитую актрису обнаружил мертвой в своей квартире ее сын. Как сообщается, она умерла во сне. Как сообщал сайт kp.ru Денис Сердюков, последний возлюбленным Ирины Цывиной тяжело переживает уход из жизни артистки, на которой хотел жениться и которая, по его признанию, успела сообщить ему о беременности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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