Ирина Цывина успела сообщить возлюбленному о беременности

Денис Сердюков был последним возлюбленным Ирины Цывиной. Актер тяжело переживает уход из жизни артистки, на которой хотел жениться и которая, по его признанию, успела сообщить ему о беременности.

"Две недели назад Ирина сообщила мне, что беременна. Необходимо провести вскрытие тела", - раскрыл 49-летний Денис Сердюков сенсационную информацию в программе "Прямой эфир" с Андреем Малаховым. Он добавил, что не так давно вместе с Ирой записали песню, но так и не представил ее на большой сцене.

Чуть ранее возлюбленный Цывиной озвучил шокирующие детали гибели актрисы. Он узнал о смерти любимой женщины по телефону. "В вотсапе кто-то после смерти Ирины создал чат. Меня туда добавили. Вот там я прочитал сообщение, что Иры больше нет", - цитирует его сайт МК.RU.

Актер также рассказал, что общался с актрисой за несколько часов до ее смерти. "Я Ире написал СМС 17 апреля в 14:03: «Зая, добрый день». Она ответила, что спит. В 21:45 я снова отправил сообщение, поинтересовался ее самочувствием. Но СМС она не прочитала", - подчеркнул Сердюков.

regrertgrgtrtg Мой прекрасный попутчик Денис Сердюков. Классный артист, друг и необыкновенный мужчина. Сначала я полюбила его по фильмам "Адвокат" и "Легенда 17", а сейчас еще и в жизни...

В одном из последних интервью Цывина рассуждала о смысле жизни и вере. "А зачем я живу? Зачем я венчанная жена? Вот Денис, мой милый друг, сделал мне предложение. Но я разрываюсь между идеей замужества и уходом в монастырь. Меня останавливает сын", - размышляла актриса.

Ирина жила в одной квартире с сыном Евгением Благонравовым. В тот день он вернулся домой в полночь и увидел, что мать умерла. Предварительная причина смерти - кардиомиопатия. "Но мы ждем окончательного результата судмедэкспертизы", - уточнил Денис Сердюков.

Он отметил, что Ирина пила снотворное, принимала таблетки от давления и сердца. "Мы все вместе встречались в минувшие выходные. Ирина пила только газировку...Последние два месяца алкогольной зависимости у нее не было. Она готовилась уйти в монастырь. Я пытался уговорить ее этого не делать. Мы ведь думали узаконить наши отношения. На неделе я планировал сделать ей предложение", - заявил Денис.

По его словам, сын Цывиной не был против решения матери выйти замуж. "Он выступал только против того, чтобы мы заводили ребенка", - отметил артист.

За несколько дней до смерти Ирина Цывина вместе со своим нынешним возлюбленным участвовала в съемках передачи "Прямой эфир" с Андреем Малаховым. Передача не успела выйти в эфир. Ирина сблизилась с Денисом полтора года назад на одном из кинофестивалей. Актер, сыгравший хоккеиста Александра Мальцева в фильме "Легенда №17", был на шесть лет младше Цывиной.

Ирину Цывину похоронят 22 апреля. Прощание с актрисой состоится в Доме кино в 11:00. О месте погребения станет известно позже.

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