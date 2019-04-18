В Москве нашли мертвой 55-летнюю вдову Евстигнеева

Ирина Цывина, известная по сериалам "Кадетство" и "Ольга", умерла в возрасте 55 лет. Бездыханное тело актрисы обнаружил сын Женя.

В своей московской квартире найдена мертвой актриса Ирина Цывина. Вдова Евгения Евстигнеева снималась вместе со своим нынешним возлюбленным Денисом Сердюковым в программе "Прямой эфир" у Андрея Малахова.

"Ирина скончалась, только что разговаривала с моргом, мне подтвердили. Ее тело привезли сегодня в час ночи, причина смерти пока неизвестна", - заявила актриса Ксения Хаирова, которая дружила с Цывиной.

Тревогу забил сын Евгений, когда мать перестала отвечать на его звонки. Приехав к ней домой и открыв дверь, он обнаружил бездыханное тело родительницы, пишет "Экспресс газета".

stassadal Садальский отреагировал на смерть Цывиной

О смерти актрисы написал в своем блоге и Станислав Садальский: "Прощай Ира... Покойся с миром".

Затем эту страшную новость подтвердил священник Петр Коломейцев - Ирина была прихожанкой их храма. В последнее время появлялась информация о том, что она стала злоупотреблять алкоголем.Также были и сообщения о том, что актриса собирается уйти в монастырь.

Ирина Цывина родилась 1 июля 1963 года Минске. Окончила школу-студию МХАТ, работала в Московском академическом театре имени Моссовета, МХАТ имени Чехова и "Сатириконе". С 1993 года по 2003 год жила и работала в США. В 1994 году выпустила книгу, посвященную жизни и творчеству Евгения Евстигнеева. Она была его последней супругой, прожив с артистом шесть лет.