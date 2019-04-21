2019-04-21T19:46:42+03:00
В мире

Глава Военного совета Судана выразил благодарность Москве за поддержку

Абдель Фаттах аль-Бурхан отметил помощь ряда стран в построении «мостика между настоящим и будущим государства» [видео]
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Глава Военного совета Судана выразил благодарность Москве за поддержкуГлава Военного совета Судана выразил благодарность Москве за поддержкуФото: REUTERS
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Судан благодарен ряду стран, в том числе и России, за поддержку в построении "мостика между настоящим и будущим государства". Соответствующие заявление сделал Глава переходного Военного совета Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан.

«Мы благодарим Саудовскую Аравию, Египет, ОАЭ, Россию и ряд других стран за поддержку. Военный совет пришел, чтобы завершить перемены, которые захотел народ. Мы всего лишь мостик между настоящим и построением будущего Судана», - передает его слова телеканал Al-Hadath.

Напомним, 11 апреля министр обороны Судана заявил о переходе власти под контроль Военному Совету на двухлетний переходный период и приостановки действия конституции. Представители Совета ни раз заявляли, что армия готова вернуть власть гражданскому правительству досрочно и военные не стремятся к узурпации власти.

В Судане произошел военный переворот.Президент Судана Омар аль-Башир, возглавляющий страну 30 лет, уйдет в отставку, некоторые действующие и бывшие должностные лица арестованы

ИСТОЧНИК KP.RU

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