Глава Военного совета Судана выразил благодарность Москве за поддержку
Судан благодарен ряду стран, в том числе и России, за поддержку в построении "мостика между настоящим и будущим государства". Соответствующие заявление сделал Глава переходного Военного совета Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан.
«Мы благодарим Саудовскую Аравию, Египет, ОАЭ, Россию и ряд других стран за поддержку. Военный совет пришел, чтобы завершить перемены, которые захотел народ. Мы всего лишь мостик между настоящим и построением будущего Судана», - передает его слова телеканал Al-Hadath.
Напомним, 11 апреля министр обороны Судана заявил о переходе власти под контроль Военному Совету на двухлетний переходный период и приостановки действия конституции. Представители Совета ни раз заявляли, что армия готова вернуть власть гражданскому правительству досрочно и военные не стремятся к узурпации власти.
В Судане произошел военный переворот.Президент Судана Омар аль-Башир, возглавляющий страну 30 лет, уйдет в отставку, некоторые действующие и бывшие должностные лица арестованы
ИСТОЧНИК KP.RU