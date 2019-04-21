"Порошенко получил то, что заслужил": митрополит Иларион поздравил Зеленского с победой
После обнародования данных украинских экзит-полов в Русской православной церкви поздравили Владимира Зеленского с разгромной победой на президентских выборах.
Глава Отдела внешних церковных связей РПЦ митрополит Волоколамский Иларион и прежде высказывался о создавшем новую раскольническую церковь Петре Порошенко дипломатично, но очень жестко, и сейчас не стал скрывать своего удовлетворения от его поражения.
-Поздравляю Владимира Зеленского с яркой и убедительной победой. Молюсь о том, чтобы прекратились гонения на Церковь, чтобы в дорогой моему сердцу Украине воцарился мир. А Порошенко получил, что заслужил, - написал владыка в Фейсбуке под опубликованными результатами голосования.
Фото: facebook.com
Напомним, Зеленский, согласно предварительным данным, набирает 71,9%, а Порошенко - 25,8%.
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