"Порошенко получил то, что заслужил": митрополит Иларион поздравил Зеленского с победой

СЕГОДНЯ 23:42 2019-04-21T23:42:28+03:00

Подсчет голосов еще не окончен, а Зеленский уже принимает поздравления. Фото: REUTERS

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После обнародования данных украинских экзит-полов в Русской православной церкви поздравили Владимира Зеленского с разгромной победой на президентских выборах.

Глава Отдела внешних церковных связей РПЦ митрополит Волоколамский Иларион и прежде высказывался о создавшем новую раскольническую церковь Петре Порошенко дипломатично, но очень жестко, и сейчас не стал скрывать своего удовлетворения от его поражения.

-Поздравляю Владимира Зеленского с яркой и убедительной победой. Молюсь о том, чтобы прекратились гонения на Церковь, чтобы в дорогой моему сердцу Украине воцарился мир. А Порошенко получил, что заслужил, - написал владыка в Фейсбуке под опубликованными результатами голосования.

Фото: facebook.com

Напомним, Зеленский, согласно предварительным данным, набирает 71,9%, а Порошенко - 25,8%.

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ИСТОЧНИК KP.RU