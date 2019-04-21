2019-04-21T20:28:48+03:00
Выборы президента Украины 2019

Первый официальный результат экзит-полов: Зеленский набрал 72,7%

В штабе кандидата Владимира Зеленского празднуют победу
Ольга БОРСКАЯ
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Зеленский обогнал своего конкурента почти в два разаЗеленский обогнал своего конкурента почти в два разаФото: REUTERS
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Владимир Зеленский побеждает на выборах президента Украины. Актер набрал 72,7% голосов согласно первым данным экзит-полов, показанных в его штабе перед началом брифинга. За Порошенко проголосовали 26,3%.

Зеленский поблагодарил всех собравшихся в штабе за поддержку.

- Мы сделали это вместе, - заявил он.

Как голосовали на выборах Порошенко и Зеленский.По данным экзитпол господин Зеленский опережает Порошенко почти в три раза

Напомним, что второй тур президентских выборов на Украине прошел 21 апреля. В течение дня, до закрытия участков, уже появлялись различные неофициальные итоги опросов. По ним, Порошенко не набирал большинства даже на западе Украины, где позиции действующего президента считались сильными.

Победу Зеленского предсказывало и абсолютное большинство экспертов. "Думаю, его (Порошенко - прим.ред) прихлопнули дебаты. Петру Алексеевичу кто-то из штаба внушил, что дебаты – это просто его спасение, последняя соломинка. И тут внезапно он получил оплеуху на батле от Зеленского," - прокомментировал "КП" украинский журналист Анатолий Шарий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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