Первый официальный результат экзит-полов: Зеленский набрал 72,7%
Владимир Зеленский побеждает на выборах президента Украины. Актер набрал 72,7% голосов согласно первым данным экзит-полов, показанных в его штабе перед началом брифинга. За Порошенко проголосовали 26,3%.
Зеленский поблагодарил всех собравшихся в штабе за поддержку.
- Мы сделали это вместе, - заявил он.
Как голосовали на выборах Порошенко и Зеленский.По данным экзитпол господин Зеленский опережает Порошенко почти в три раза
Напомним, что второй тур президентских выборов на Украине прошел 21 апреля. В течение дня, до закрытия участков, уже появлялись различные неофициальные итоги опросов. По ним, Порошенко не набирал большинства даже на западе Украины, где позиции действующего президента считались сильными.
Победу Зеленского предсказывало и абсолютное большинство экспертов. "Думаю, его (Порошенко - прим.ред) прихлопнули дебаты. Петру Алексеевичу кто-то из штаба внушил, что дебаты – это просто его спасение, последняя соломинка. И тут внезапно он получил оплеуху на батле от Зеленского," - прокомментировал "КП" украинский журналист Анатолий Шарий.
ИСТОЧНИК KP.RU