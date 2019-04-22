Посольство США на Украине поздравило Зеленского с победой на выборах
Посольство США на Украине поздравило Владимира Зеленского с победой на выборах президента. В дипмиссии также поблагодарили всех, кто обеспечил проведение мирных президентских выборов в республике.
"Мы надеемся на продолжение прочного партнерства между Украиной и Соединенными Штатами с вновь избранным президентом Зеленским", - говорится в аккаунте посольства в Twitter.
Также американские дипломаты выразили благодарность нынешнему президенту Украины Петру Порошенко за "его усилия, предпринимаемые за последние пять лет в целях укрепления безопасности, процветания и демократии в Украине", а также за укрепление двусторонних отношений между Вашингтоном и Киевом.
Напомним, сайт kp.ru писал, что 21 апреля на Украине состоялся второй тур президентских выборов. По данным Центральной избирательной комиссии, после обработки 6% бюллетеней, у Зеленского 72%голосов избирателей, у Порошенко - чуть более 25%.
ИСТОЧНИК KP.RU