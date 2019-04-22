Посольство США на Украине поздравило Зеленского с победой на выборах

СЕГОДНЯ 00:37 2019-04-22T00:37:15+03:00

Американские дипломаты поблагодарили Порошенко за "укрепление процветания и демократии" в республике

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Посольство США на Украине поздравило Владимира Зеленского с победой на выборах президента. В дипмиссии также поблагодарили всех, кто обеспечил проведение мирных президентских выборов в республике.

"Мы надеемся на продолжение прочного партнерства между Украиной и Соединенными Штатами с вновь избранным президентом Зеленским", - говорится в аккаунте посольства в Twitter.

Также американские дипломаты выразили благодарность нынешнему президенту Украины Петру Порошенко за "его усилия, предпринимаемые за последние пять лет в целях укрепления безопасности, процветания и демократии в Украине", а также за укрепление двусторонних отношений между Вашингтоном и Киевом.

Напомним, сайт kp.ru писал, что 21 апреля на Украине состоялся второй тур президентских выборов. По данным Центральной избирательной комиссии, после обработки 6% бюллетеней, у Зеленского 72%голосов избирателей, у Порошенко - чуть более 25%.

ИСТОЧНИК KP.RU