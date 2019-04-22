2019-04-22T05:12:17+03:00
Общество

Второй эпизод заключительного сезона «Игры престолов» слили в Сеть

Пользователи в Германии получили доступ из-за ошибки программы частной подписки раньше срока
Юлия ДИВЕЕВА
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Кадр сериала "Игра престолов"Кадр сериала "Игра престолов"
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В сеть попал второй эпизод восьмого заключительного сезона сериала "Игра престолов". Как отмечается, утечка произошла с Amazon Prime из-за ошибки в программе частной подписки.

Некоторые зрители в Германии, оплатившие вперед просмотр всего сезона, случайно получили доступ ко второму эпизоду после того, как посмотрели первый. Видеосервис запускал продолжение сразу после титров без предупреждения, передает The Insider.

Позднее этот эпизод в низком качестве появилась сайтах с пиратским видеоконтентом и в Telegram-каналах. Пользователи Reddit сообщили о возможности просмотра серии, которую еще не транслировали в сети HBO

В Amazon Prime заверили, что ошибка была устранена сразу после того, как компании о ней стало известно.

Напомним, сайт kp.ru писал, что 23 марта известный YouTub-блогер под ником TheRealFrikiDoctor опубликовал довольно длинный видеоролик, в котором очень подробно пересказывается сюжет первого эпизода восьмого сезона "Игры престолов". И хотя видео было быстро удалено, некоторые детали просочились в Твиттер.

Напомним, премьера финального сезона состоялась 14 апреля 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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