Команда Порошенко пригласила украинцев на акцию "Спасибо, Петр"

СЕГОДНЯ 06:59 2019-04-22T07:00:46+03:00

Желающие могут прийти к зданию администрации президента в Киеве и поблагодарить главу государства за работу

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Команда пока еще действующего главу Украины Петра Порошенко пригласила граждан поучаствовать в акции "Спасибо, Петр!". Анонс мероприятия опубликован на странице администрации президента республики в Facebook.

"Давайте придем и поблагодарим Петра Порошенко за все, что было сделано за эти пять лет: за ассоциацию, безвиз, армию, децентрализации и все остальное", — сказано в описании мероприятия.

Акция пройдет в 19:00 возле здания администрации президента в Киеве.

В комментариях под этой публикацией большинство граждан и правда сказали Порошенко спасибо за его работу. Кое-кто даже назвал его эталоном президента. На мероприятие решили приходить с плакатами с надписью "дякую" - "спасибо".

Тех, кто не был согласен с похвалами в адрес Порошенко, комментаторы посылали на страницу "их кандидата".

Напомним, сайт kp.ru писал, что 21 апреля на Украине состоялся второй тур президентских выборов. По данным Центральной избирательной комиссии, после обработки 80% бюллетеней, у Зеленского 73,09%голосов избирателей, у Порошенко - 24,57%.

ИСТОЧНИК KP.RU