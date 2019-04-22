Команда Порошенко пригласила украинцев на акцию "Спасибо, Петр"
Команда пока еще действующего главу Украины Петра Порошенко пригласила граждан поучаствовать в акции "Спасибо, Петр!". Анонс мероприятия опубликован на странице администрации президента республики в Facebook.
"Давайте придем и поблагодарим Петра Порошенко за все, что было сделано за эти пять лет: за ассоциацию, безвиз, армию, децентрализации и все остальное", — сказано в описании мероприятия.
Акция пройдет в 19:00 возле здания администрации президента в Киеве.
В комментариях под этой публикацией большинство граждан и правда сказали Порошенко спасибо за его работу. Кое-кто даже назвал его эталоном президента. На мероприятие решили приходить с плакатами с надписью "дякую" - "спасибо".
Тех, кто не был согласен с похвалами в адрес Порошенко, комментаторы посылали на страницу "их кандидата".
Напомним, сайт kp.ru писал, что 21 апреля на Украине состоялся второй тур президентских выборов. По данным Центральной избирательной комиссии, после обработки 80% бюллетеней, у Зеленского 73,09%голосов избирателей, у Порошенко - 24,57%.
ИСТОЧНИК KP.RU