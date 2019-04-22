Президент Каталонии Ким Торра: «Санкции должны быть сняты как можно скорее»
Как сообщил в беседе с «Комсомольской правдой» президент Каталонии Ким Торра, экономическая война и антироссийские ограничения бессмысленны:
— Хотел бы выразить пожелание, чтобы такие исключительные меры, как санкции, были сняты как можно скорее. У нас нет объективного интереса в санкциях, которые, вдобавок, плохо влияют на наше сельское хозяйство, — сказал «КП» 56-летний политик.
В то же время он подчеркнул, что магистральную линию (включая и вопрос «рестрикций») вырабатывают не в Барселоне, а в Мадриде, от которого автономная республика уже много лет пытается отделиться. Этот процесс, получивший название «Каталонский кризис», до сих пор не получил разрешения, и политическая ситуация на Пиренейском полуострове остаётся нестабильной.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Референдум о независимости Каталонии-2017»