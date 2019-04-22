2019-04-22T17:13:18+03:00
В мире

Президент Каталонии Ким Торра: «Санкции должны быть сняты как можно скорее»

Об этом барселонский политик рассказал в эксклюзивном интервью для kp.ru
Эдвард ЧЕСНОКОВ@edvardchesnokov
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Президент Каталонии Ким Торра.Президент Каталонии Ким Торра.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Как сообщил в беседе с «Комсомольской правдой» президент Каталонии Ким Торра, экономическая война и антироссийские ограничения бессмысленны:

— Хотел бы выразить пожелание, чтобы такие исключительные меры, как санкции, были сняты как можно скорее. У нас нет объективного интереса в санкциях, которые, вдобавок, плохо влияют на наше сельское хозяйство, — сказал «КП» 56-летний политик.

В то же время он подчеркнул, что магистральную линию (включая и вопрос «рестрикций») вырабатывают не в Барселоне, а в Мадриде, от которого автономная республика уже много лет пытается отделиться. Этот процесс, получивший название «Каталонский кризис», до сих пор не получил разрешения, и политическая ситуация на Пиренейском полуострове остаётся нестабильной.

ИСТОЧНИК KP.RU

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