Президент Каталонии Ким Торра: «Гостям из России мы всегда рады»

23 апреля — День Святого Георгия. Этот христианский святой — покровитель не только Москвы, но и Каталонии, куда десятки тысяч россиян ездят отдыхать каждый год. К началу нового сезона отпусков «Комсомолка» первой из отечественных газет взяла интервью у президента этой автономной области — Кима Торры: о перспективах туризма, отмены санкций и облегчения визового режима с РФ.

Начали, правда, с грустного. В благословенном уголке Европы продолжается Каталонский кризис: Барселона уже давно пытается «развестись» с Мадридом, 1 октября 2017 года на референдуме о независимости Каталонии 90% проголосовали за. Но официальная Испания такого рвения не оценила, ввела в автономии чрезвычайное положение, так что её тогдашний президент Карлес Пучдемон вынужден был бежать из страны (об этом он, кстати, сам рассказал в интервью «КП» четыре месяца назад).

А что же сейчас?

НЕ ЛУЧШИЕ НОВОСТИ ДЛЯ ЕВРОСОЮЗА

— Господин Торра, какова всё-таки нынешняя ситуация с Каталонским кризисом?

— Он до сих пор не решён. Испания его усугубила, превратив чисто политический процесс — в судебный [сейчас в Мадриде продолжается суд против 12 активистов движения за независимость Каталонии — прим. ред.]. Теперь это уже вопрос соблюдения прав человека и гражданских свобод. У нас есть политические заключённые и политические эмигранты. До тех пор, пока ситуация не разрешится, до тех пор, пока у другой стороны конфликта не будет воли к переговорам и политическому урегулированию — Каталонский кризис продолжится.

— Но должны же быть способы его прекратить, вернув на Пиренейский полуостров стабильность?

— Она невозможна без демократии и свободы. Ни в Испании, ни в Европе. Та «стабильность», которую навязывают против воли граждан, приводит лишь к временной заморозке конфликта. И это не лучшие новости для Евросоюза. [Недавно Европарламент (ЕП) принял резолюцию с призывом к пяти странам ЕС, до сих пор не признавшим независимость Косово от Сербии, пересмотреть данное решение. При этом ЕП отказался провести в своих стенах общественную конференцию о поисках выхода из Каталонского кризиса — прим. ред.] Действуя исключительно мирными и демократическими методами, мы будем искать способ, чтобы голос наших граждан был услышан, и если они примут решение о независимости, то в Европе родится новое государство — Каталония.

— Плавно подвожу к главному вопросу: не угрожает ли российским туристам эта возможная нестабильность на Пиренейском полуострове?

— Если вы об уличных столкновениях времён референдума 2017 года, то они в большей мере были вызваны полицейскими репрессиями против каталонских граждан, которые лишь хотели воспользоваться своим правом голоса. Тогда как на деле движение за независимость Каталонии остаётся ненасильственным и всегда им было. И столь же неизменно и радушие к нашим гостям — включая и полную готовность принимать российских туристов, которым здесь всегда рады.

Президент Каталонии Ким Торра в зале заседаний Парламента Каталонии.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

О ВИЗАХ И САНКЦИЯХ

— Европа испытывает наплыв мигрантов, что иногда приводит к социальному напряжению в некоторых странах. Параллельно заметное число русских переселялось и переселяется в ваш регион.

— Сейчас в Каталонии [при общем населении в 7,5 млн — прим. ред.] зарегистрированы как постоянные жители около 28 тысяч граждан России, в большинстве своём в Барселоне и прибрежных районах, и год от года их число растёт — что, конечно, радует Правительство Каталонии. Таких переселенцев привлекает наша культура, хорошая погода и тёплый бизнес-климат: многие инвестируют в наш туристический сектор, коммерцию и недвижимость. Русская община Каталонии в последние годы создала ряд культурных и деловых объединений, которые успешно интегрируются в наше общество.

— Между тем россияне по-прежнему вынуждены собирать тонну бумаг на вашу туристическую визу. Тогда как другой средиземноморский курорт, Кипр, хоть и входит в Евросоюз, давно ввёл для нас электронные визы с минимальным числом документов…

— Сейчас у каталонского правительства нет возможности на это повлиять. Но, учитывая исторические связи между русскими и каталонцами, мы хотели бы смягчить требования к визам и снять строгие требования, ныне установленные Испанией. Когда мы станем независимой страной, то будем вести собственную визовую политику.

— Помимо того, Европа то и дело ужесточает антироссийские санкции.

— Хотел бы выразить пожелание, чтобы такие исключительные меры, как санкции, были сняты как можно скорее. У нас нет объективного интереса в санкциях, которые, вдобавок, плохо влияют на наше сельское хозяйство. И это также сфера, где мы не имеем ни компетенции, ни возможности что-либо менять — до тех пор, пока не являемся независимым государством. В любом случае, хотел бы подчеркнуть, что Россия была и остаётся очень важным экономическим партнёром Каталонии.

ЛЮБОВЬ В БАРСЕЛОНЕ

— Брюссель и Мадрид не признали референдум о самоопределении Каталонии-2017, а также референдум Крыма о воссоединении с Россией-2014. Что вы об этом думаете?

— Любые решения конфликтов такого рода должны происходить с уважением к демократической воле граждан и международному праву. Демократия и международное право — вот сочетание для преодоления текущих конфликтов в любой части света.

— Господин президент, вашим желанием было дать нам интервью именно к 23 апреля — Дню Святого Георгия. Этот праздник так много значит для вас?

— Как вы знаете, и у столицы России, и у Каталонии общий небесный покровитель. Для нас День Святого Георгия — всеобщий праздник в дань уважения каталонскому языку и культуре, а ещё у нас это день влюблённых. В Барселоне начинается литературный карнавал в честь книг и их персонажей, улицы утопают в цветах, влюблённые пары дарят друг другу книги и розы. Очень советую русским людям посетить Каталонию, чтобы не пропустить такое удивительное зрелище, как наш праздник 23 апреля.

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