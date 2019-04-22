2019-04-22T17:12:50+03:00
В мире

Президент Каталонии призвал смягчить визовые требования для россиян

Об этом барселонский политик Ким Торра сообщил в эксклюзивном интервью «КП»
Эдвард ЧЕСНОКОВ@edvardchesnokov
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Флаг независимой Каталонии в руках у демонстрантов.Флаг независимой Каталонии в руках у демонстрантов.Фото: REUTERS
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Как рассказал в беседе с «Комсомольской правдой» президент Каталонии Ким Торра, визовый режим для посещения «житницы Пиренеев» гражданами России было бы желательно смягчить:

— Сейчас у каталонского правительства нет возможности на это повлиять. Но, учитывая исторические связи между русскими и каталонцами, мы хотели бы смягчить требования к визам и снять строгие требования, ныне установленные Испанией. Когда мы станем независимой страной, то будем вести собственную визовую политику, — сообщил «Комсомолке» 56-летний политик.

Напомним, ситуация на Пиренейском полуострове долгие годы осложняется так называемым Каталонским кризисом: эта северо-восточная автономная область пытается отделиться от Испании, мягко говоря, не встречая понимания последней.

В то же время в беседе с «КП» Ким Торра подчеркнул, что российские туристы в Каталонии могут не опасаться какой-либо политической нестабильности в регионе, и официальная Барселона «всегда рада» отпускникам из РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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