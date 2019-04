Вышел трейлер 3 серии 8 сезона Игры престолов

Не успели первые зрители посмотреть второй эпизод, как телеканал выпустил анонс третьего. Некоторая неразбериха и утечки на канале продолжаются (на день раньше второй эпизод показал немецкий Amazon), поэтому боссы HBO предпочитают играть на опережение, чтобы не бежать за давно умчавшимся поездом.

Весь трейлер посвящен началу великой битвы с Белыми Ходоками, которые появились в конце второго эпизода у стен Винтерфелла. Войска построены в боевой порядок. Леди Бриенна Тарт зычно созывает защитников Семи Королевств на бой, катапульты кидают драконье стекло, льется кровь, виднеется дым от пожарищ. В общем, показано все то, ради чего зрители два года ждали премьеру финальной главы.

