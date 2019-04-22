2019-04-22T14:01:38+03:00
Телевизор

Вышел трейлер 3 серии 8 сезона Игры престолов

Телеканал HBO опубликовал воинственный ролик [видео]
Галина СЕРОВА
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Белые Ходоки атакуют ВинтерфеллБелые Ходоки атакуют ВинтерфеллФото: кадр из фильма
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Не успели первые зрители посмотреть второй эпизод, как телеканал выпустил анонс третьего. Некоторая неразбериха и утечки на канале продолжаются (на день раньше второй эпизод показал немецкий Amazon), поэтому боссы HBO предпочитают играть на опережение, чтобы не бежать за давно умчавшимся поездом.

Весь трейлер посвящен началу великой битвы с Белыми Ходоками, которые появились в конце второго эпизода у стен Винтерфелла. Войска построены в боевой порядок. Леди Бриенна Тарт зычно созывает защитников Семи Королевств на бой, катапульты кидают драконье стекло, льется кровь, виднеется дым от пожарищ. В общем, показано все то, ради чего зрители два года ждали премьеру финальной главы.

Game of Thrones Season 8 Episode 3 Preview (HBO).The Dead are already here. The final season of Game of Thrones airs Sundays at 9PM on HBO.

Третий эпизод будет немного длиннее первых двух - ровно 60 минут чистого времени. Остальные и вовсе сравняются по хронометражу с полнометражными фильмами - 78, 80 и 80.

Завершится "Игра престолов" 20 мая, после чего телеканал HBO покажет фильм о создании сериала.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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