Тормунд Великанья Смерть из "Игры престолов": "Моя рыжая борода - теперь узнаваемый бренд, собственность телеканала HBO!"

Тормунд Великанья Смерть - харизматичный (хотя разве в "Игре Престолов" может быть иначе?) персонаж саги. Он - один из вождей одичалых, северянин, имеющий могучее телосложение, и непревзойденный трепач. В телесериале «Игра престолов» роль Тормунда играет норвежский актёр Кристофер Хивью. Мы поговорили с Кристофером прямо накануне большой премьеры.

- Тормунд живучий сукин сын...

- Последний раз мы видели Тормунда на Стене. Дракон Белых Ходоков атакует Стену и, поскользнувшись на льду, падает со Стены. И никаких мыслей о том, что же случится дальше. Я видел множество сюжетов, фильмов, когда из снега торчит рука, и тому подобное. Но мой персонаж пережил лавину совсем по-другому. Потому что он не может просто спастись волею случая. Он может спастись, потому что он Тормунд.

С самого детства, как только он начал понимать речь, Тормунд слышал эти истории о Белых Ходоках и каких-то существах. О том, что они представляют собой страшную угрозу. Это были самые ужасные истории его детства. Затем он завел дружбу с Мансом Налетчиком, который тоже ни о чем больше не говорил, кроме как о том, как не попасть в лапы мертвым, Поэтому на всю жизнь они стали для него угрозой. Он стремился прорваться сквозь Стену, чтобы избавиться от них и завладеть Черным Замком и так далее. Он отправился выполнять эту миссию вместе с Джоном (Сноу) из тех же соображений. И вот началось наступление, и теперь речь идет о спасении остатков человечества. Эта сюжетная линия проходит для Тормунда через весь сериал.

Тормунд положил глаз на Бриенну ТартФото: кадр из фильма

- Вам давали сценарий накануне съемок? Как это происходило?

- Да, накануне. Приходили Вайс или Бениофф. При последнем прочтении, помню, Кит Харрингтон сказал: «Ничего не говорите, я ничего не знаю. Давайте почитаем и затем все вместе обсудим».

Интересная вещь, когда ты читаешь сценарий, у тебя возникает собственное личное ощущение от прочитанного, но когда ты его слышишь, когда ты его играешь, он воспринимается совершенно по-другому.

Еще это, помнится, было в такой момент… практически Рождество.

Одичалый всегда дерется, как одичалыйФото: кадр из фильма

- Вы уверены в последнем сезоне?

- Я думаю, люди будут чувствовать себя по-разному: одни будут опечалены, другие счастливы, потому что, возможно, их ожидания оправдались. Некоторые будут вскрикивать, другие будут расстроены и захотят сломать свой телевизор. Я думаю, люди будут реагировать на происходящее самым разным образом.

Но вся концепция сериала как раз и построена на непредсказуемости сюжетной линии. Она не идет, как по Аристотелю, начало – середина - конец. Я думаю, именно в этом залог того успеха, которым пользуется сериал у зрителя, потому что никто не может предугадать, что может случиться в следующий момент. Люди этого не знают. Никто не знает. Строжайшая обстановка секретности!

Несколько лет назад я сидел в баре в Атланте, где показывали сериал. Я там был, так сказать, инкогнито, потому что это было единственное место, где можно было посмотреть сериал. И там был эпизод с возвращением Рори.

Это было, как если бы Америка выиграла Олимпийские игры, или что-то в этом роде. Все вдруг вскрикнули, и я подумал, что это уже ближе к спорту, чем к искусству. В этом все дело - люди не знают, что будет в конце. И финальный сезон ждет то же самое. Он может окончиться как угодно.

Кристовер Хивью с супругой на премьере последнего сезонаФото: GLOBAL LOOK PRESS

- Когда вы поняли, что все вышло на совершенно другой уровень, вас стали узнавать?

- Это как раз то, что случилось со мной в прошлом году! С бородой чувствуешь себя, как в маске, которую не можешь снять. С темными очками такого ощущения нет, но люди в Скандинавии, где я живу, довольно крутые. Я начал играть в сериале в третьем сезоне, и у меня уже была борода, и потом она еще больше отросла. Но люди нормально относятся к этим вещам, и я не чувствую себя в опасности.

- Есть что-то такое, по чему вы будете скучать?

- Довольно долго у этой бороды была торговая марка: «Собственность НВО» (актер не имел права сбривать ее). Сейчас вроде уже нет, так что может я сбрею ее. Я подумаю.

Финальный сезон "Игры престолов" можно смотреть на телеканале FOX по понедельникам в 22.00