В штабе Зеленского рассказали о первых законопроектах, которые отправят в Раду

СЕГОДНЯ 15:06 2019-04-22T15:09:12+03:00

По словам представителя команды новоизбранного президента Украины, над проектами для парламента работа велась еще до выборов [видео]

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Представитель штаба победившего на президентские выборах Украины Владимира Зеленского Дмитрий Разумков рассказал, какие законопроекты первым делом поступят на рассмотрение в украинский парламент.

«Это закон о народовластии, расширении норм прямой демократии, снятии депутатской неприкосновенности, президентской неприкосновенности, об отзыве народного депутата, о неприкосновенности судей и закон об импичменте - это то, что первое будет подаваться в парламент», - сообщил он, отметив, что над законопроектами работали еще до выборов.

Ранее новоизбранный президент сообщил, что он поставил перед собой задачу первым делом решить проблему с украинскими моряками, которые были задержаны при нарушении российской границы в Керченском проливе в ноябре 2018 года.

Напомним, второй тур президентских выборов на Украине состоялся в минувшее воскресенье, 21 апреля. По итогам обработки 95,06% электронных протоколов Зеленский побеждает, набрав 73,17% голосов.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/704432" frameborder="0"></iframe> Выборы в Украине 2019: второй тур.21 апреля Украина выбирает президента во втором туре. За кресло главы государства борются Владимир Зеленский и Пётр Порошенко

ИСТОЧНИК KP.RU