Зеленский назвал свою задачу номер один

21 Апр 23:36 2019-04-21T23:36:03+03:00

Лидирующий по данным экзит-поллов кандидат в президенты Украины рассказал о первых действиях на посту главы государства [видео]

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Владимир Зеленский, победивший по данным экзит-поллов на президентских выборах Украины, заявил, что он поставил задачу первым делом решить проблему с украинскими моряками, которые были задержаны в Керченском проливе в ноябре 2018 года.

«Главная сейчас для нас задача номер один — вернуть всех наших заключённых моряков» - сказал Зеленский.

Как писал kp.ru 17 апреля Лефортовский суд Москвы продлил до 25 августа этого года срок содержания под стражей четырех из 24 украинских моряков. За день до этого 16 апреля пока еще действующий президент Украины Петр Порошенко заявил, что для освобождения моряков Киев будет использовать принудительные меры в отношение к Москвы и обратился в Международный трибунал по морскому праву.

Напомним, 25 ноября прошлого года три корабля ВМС Незалежной незаконно вошли в воды РФ. Российская пограничная служба по Республике Крым арестовала нарушившие российский закон судна и моряков.

В воскресенье, 21 апреля, на Украине прошел второй тур выборов. По данным ЦИК на 22:00 по местному времени после обработки 1,08% протоколов лидирует Зеленский с 70,36% голосов, у Порошенко - 27,29%.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/704432" frameborder="0"></iframe> Выборы в Украине 2019: второй тур.21 апреля Украина выбирает президента во втором туре. За кресло главы государства борются Владимир Зеленский и Пётр Порошенко

ИСТОЧНИК KP.RU