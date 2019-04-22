Украина выбрала своим президентом Владимира Зеленского, Порошенко признал поражение

Владимир Зеленский - новый президент Украины по результатам выборов в 2019 году. Такие итоги демонстрировали даже самые первые данные экзит-поллов, а после подсчета более 88% бюллетеней стало понятно - следующим главой государства станет именно бывший КВНщик.

В воскресенье, 21 апреля, состоялся второй тур выборов президента Украины. В голосовании приняли участие более 16 миллионов граждан, а явка составила 62,07%.

ЦИК Украины объявляет официальные результаты выборов. Он-лайн трансляция.Избирательная комиссия подсчитала не только голоса, отданные за кандидатов, но и количество нарушений во время голосований

Окончательные итоги голосования планируется объявить до 1 мая, однако мировые лидеры уже сейчас поздравляют Зеленского с победой. Так, ранее со словами поддержки выступили премьер-министр Канады Джастин Трюдо, канцлер Австрии Себастьян Курц, президент США Дональд Трамп, польский лидер Анджей Дуда, глава Франции Эммануэль Макрон и даже провозгласивший себя венесуэльским лидером, оппозиционер Хаун Гуайдо.

Порошенко, тем временем, уже признал свое поражение, подчеркнув, что все равно не уйдет из политики. Глава государства пообещал ввести своего приемника в курс дела и при необходимости "подставить ему плечо". Администрация же президента призвала украинцев собраться в центре Киева, чтобы поблагодарить Петра Алексеевича за все его "добрые дела".

Власть сменится в течение 30 дней с момента официального объявления окончательных результатов голосования. Зеленскому предстоит решить множество вопросов, однако сам он уже определил "задачу номер один" - освободить моряков, задержанных во время украинской провокации в Керченском проливе.

Второй тур президентских выборов на Украине.