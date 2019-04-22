2019-04-22T09:48:37+03:00
Выборы президента Украины 2019

Украина выбрала своим президентом Владимира Зеленского, Порошенко признал поражение

Подсчитаны еще не все бюллетени, но уже ясно: новым президентом Украины станет бывший КВНщик Владимир Зеленский [видео, обновляется]
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments34
Зеленский победил во второй туре выборов украинского президентаЗеленский победил во второй туре выборов украинского президентаФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Владимир Зеленский - новый президент Украины по результатам выборов в 2019 году. Такие итоги демонстрировали даже самые первые данные экзит-поллов, а после подсчета более 88% бюллетеней стало понятно - следующим главой государства станет именно бывший КВНщик.

В воскресенье, 21 апреля, состоялся второй тур выборов президента Украины. В голосовании приняли участие более 16 миллионов граждан, а явка составила 62,07%.

ЦИК Украины объявляет официальные результаты выборов. Он-лайн трансляция.Избирательная комиссия подсчитала не только голоса, отданные за кандидатов, но и количество нарушений во время голосований

Окончательные итоги голосования планируется объявить до 1 мая, однако мировые лидеры уже сейчас поздравляют Зеленского с победой. Так, ранее со словами поддержки выступили премьер-министр Канады Джастин Трюдо, канцлер Австрии Себастьян Курц, президент США Дональд Трамп, польский лидер Анджей Дуда, глава Франции Эммануэль Макрон и даже провозгласивший себя венесуэльским лидером, оппозиционер Хаун Гуайдо.

Порошенко, тем временем, уже признал свое поражение, подчеркнув, что все равно не уйдет из политики. Глава государства пообещал ввести своего приемника в курс дела и при необходимости "подставить ему плечо". Администрация же президента призвала украинцев собраться в центре Киева, чтобы поблагодарить Петра Алексеевича за все его "добрые дела".

Власть сменится в течение 30 дней с момента официального объявления окончательных результатов голосования. Зеленскому предстоит решить множество вопросов, однако сам он уже определил "задачу номер один" - освободить моряков, задержанных во время украинской провокации в Керченском проливе.

Второй тур президентских выборов на Украине.

Второй тур президентских выборов на Украине.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Ростислав Ищенко: После того, как Порошенко не применил силовой вариант, от него побежали
Президент украинского центра системного анализа и прогнозирования прокомментировал первое заявление Зеленского после завершения голосования на втором туре президентских выборов на Украине
Дмитрий Гордон - из Киева: Если мой друг победит, я ему скажу - Володя, ты должен работать так, чтобы тебе при жизни ставили памятники
Об этом известный украинский политик и журналист, в ТВ-программе которого Владимир Зеленский впервые объявил, что идёт в президенты, сказал в беседе с обозревателем Александром Гамовым в эфире Радио "Комсомольская правда"
Новости 24
Головин забил гол в ворота чемпионов Франции "Пари Сен-Жермен"
Представитель Успенской опроверг сообщения о ее госпитализации
Число жертв взрывов на Шри-Ланке продолжает расти: погибли 290 человек
Медведев прокомментировал победу Зеленского на выборах президента Украины
Защита Бутиной просит не приписывать ей действия "от лица властей РФ"
Украинские СМИ узнали подробности биографии Елены Зеленской
Зеленский назвал "задачу номер один" на посту президента Украины
В Белом доме раскрыли детали разговора Трампа и Зеленского
Помпео пообещал, что США не планируют военное вмешательство для смены режима в Иране
Погода в Москве на 22 апреля 2019 года: воздух прогреется до +19
Команда Порошенко пригласила украинцев на акцию "Спасибо, Петр"
ЦИК обработал 80% бюллетеней на выборах президента Украины
США отказались от исключений по иранским санкциям
В США закрылись последние избирательные участки на выборах президента Украины 2019
Савченко рассказала, кто испортил отношения Украины с Россией
Второй эпизод заключительного сезона «Игры престолов» слили в Сеть
СМИ: 262 человека стали жертвами серии взрывов в Шри-Ланке
Роструд узнал размеры зарплат, на которые претендуют жители разных регионов РФ
ЦИК обработал более половины бюллетеней на втором туре выборов президента Украины
Саакашвили уже подал прошение об отмене запрета на въезд на Украину
Российские военные инспекторы проведут наблюдательный полет над США
Патриарх Кирилл сомневается, что наука сможет объяснить появление Вселенной
ЦИК Украины обработал треть бюллетеней на выборах президента Украины
Стали известны подробности столкновений чеченцев и спецназа в Панкисском ущелье
Порошенко пообещал подписать закон о языке
Посольство США на Украине поздравило Зеленского с победой на выборах
Огни Эйфелевой башни погасят в память о жертвах терактов в Шри-Ланке
"Будет ли он слугой народа?": в Госдуме подождут первых шагов Зеленского