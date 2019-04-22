2019-04-22T17:03:24+03:00
Общество

Эксперт прокомментировал законопроект о безопасной и устойчивой работе Рунета

Виталий Вехов также заявил, что "закон нужен для того, чтобы персональные данные всех граждан РФ хранились только на территории нашей страны"
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Эксперт прокомментировал законопроект о безопасной и устойчивой работе РунетаЭксперт прокомментировал законопроект о безопасной и устойчивой работе РунетаФото: REUTERS
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Виталий Вехов, эксперт в области информационной безопасности, профессор кафедры юриспруденции, интеллектуальной собственности и судебной экспертизы МГТУ им. Баумана прокомментировал законопроект о безопасной и устойчивой работе Рунета.

- В условиях большого информационного противодействия, которое испытывает наше общество, такой закон нужен, - подчеркнул эксперт.

Вехов также отметил, что "закон нужен для того, чтобы персональные данные всех граждан России хранились только на территории нашей страны и защищались нашим действующим законодательством от утечки и неправомерного использования", сообщает RT.

Напомним, ранее Совфед в ходе заседания одобрил законопроект о безопасном и устойчивом Рунете.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что Совфед накануне принял закон об устойчивом Рунете. Документ призван обезопасить российский интернет от отключения от глобальной сети и защитить Россию от кибератак из-за рубежа. Закон должен вступить в силу 1 ноября этого года. Отдельные положения начнут действовать только с 1 января 2021 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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