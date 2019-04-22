Медведев назначил заместителя главы Минздрава
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о назначении Татьяны Семеновой замглавы Минздрава.
На сайте ведомства указано, что до назначения Семенова занимала должность директора департамента медицинского образования и кадровой политики в здравоохранении. Женщина имеет медицинское образование. В течение 12 лет работала хирургом в отделении гнойно-септической хирургии ГКБ № 13 города Москвы по оказанию экстренной медицинской помощи.
- Назначить Семенову Татьяну Владимировну заместителем Министра здравоохранения Российской Федерации, - говорится в распоряжении Медведева, сообщает сайт правительства.
Ранее сайт kp.ru писал о том, что на днях премьер-министр РФ Дмитрий Медведев назначил главу Роструда замглавы Минтруда. Новым заместителем министра труда и социальной защиты стал Всеволод Вуколов.Также Медведев подписал документ, которым назначил нового руководителя Роструда. Так, место Вуколова занял его теперь уже бывший заместитель Михаил Иванков.
ИСТОЧНИК KP.RU