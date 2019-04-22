2019-04-22T21:32:02+03:00
Политика

Медведев назначил заместителя главы Минздрава

Ранее женщина занимала должность директора департамента медицинского образования и кадровой политики в здравоохранении
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Медведев назначил заместителя главы МинздраваМедведев назначил заместителя главы МинздраваФото: REUTERS
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Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о назначении Татьяны Семеновой замглавы Минздрава.

На сайте ведомства указано, что до назначения Семенова занимала должность директора департамента медицинского образования и кадровой политики в здравоохранении. Женщина имеет медицинское образование. В течение 12 лет работала хирургом в отделении гнойно-септической хирургии ГКБ № 13 города Москвы по оказанию экстренной медицинской помощи.

- Назначить Семенову Татьяну Владимировну заместителем Министра здравоохранения Российской Федерации, - говорится в распоряжении Медведева, сообщает сайт правительства.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что на днях премьер-министр РФ Дмитрий Медведев назначил главу Роструда замглавы Минтруда. Новым заместителем министра труда и социальной защиты стал Всеволод Вуколов.Также Медведев подписал документ, которым назначил нового руководителя Роструда. Так, место Вуколова занял его теперь уже бывший заместитель Михаил Иванков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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