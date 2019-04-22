СЕГОДНЯ 23:07 2019-04-22T23:07:39+03:00

"Это достойно восхищения!": В Минобороны РФ прокомментировали позицию Турции по С-400 Фото: REUTERS

Ранее Стамбул заявил Вашингтону о том, что не откажется от покупки российского оружия

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Замминистра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин заявил, что Турция продемонстрировала удивительную стойкость, не поддавшись на шантаж Соединенных Штатов и не отказавшись от закупок российских систем ПВО С-400.

- Достойна восхищения очень активная позиция наших турецких партнеров, которые проявили потрясающую твердость духа, несгибаемость, несмотря на мощнейшее давление США, - отметил Фомин.

Напомним, ранее Турция заявила, что не откажется от планов покупать С-400. Первая партия систем ПВО должна поступить в страну в июле текущего года. США заявляют, что системы С-400 несовместимы со стандартами НАТО, грозят санкциями за их возможное приобретение.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что сенатор США пригрозил Турции переносом базы в Грецию при покупке С-400. Боб Менендес выразил надежду, что Анкара «не пойдет неправильной дорогой».

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ИСТОЧНИК KP.RU