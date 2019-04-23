2019-04-23T11:11:27+03:00
Экономика

Белоруссия прекратила экспорт топлива на Украину, в Польшу и страны Балтии

Временная приостановка коснулась лишь светлых нефтепродуктов
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments12
Белоруссия приостановила экспорт светлых нефтепродуктов в ряд странБелоруссия приостановила экспорт светлых нефтепродуктов в ряд странФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Белоруссия временно прекратила экспорт светлых нефтепродуктов на Украину, в Польшу и страны Балтии. Об этом сообщил заместитель генерального директора Белорусской нефтяной компании Сергей Гриб.

По его словам, причиной такого решения стали поставки на заводы некачественной нефти из России. В результате контрактные обязательства были приостановлены до разрешения ситуации.

Что касается объема экспорта, то он был снижен для обеспечения внутреннего рынка. Темные же нефтепродукты, которые не потребляются на рынках сопредельных стран, будут реализованы через порты Балтийского моря в направлении "стран дальней дуги".

Гриб подчеркнул, что сейчас компания занимается устранением возможных последствий приостановки экспорта бензина и дизеля. Существует вероятность, что контрагенты введут санкции. Точный ущерб оценивается, передает ТАСС.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее в России изменилась система налогообложения нефтяной сферы. В результате экспортная пошлина на нефть к 2024 году будет обнулена, а акцент сделают на налог с добычи полезных ископаемых.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Савченко посетила Верховную Раду впервые после выхода из СИЗО
Рада будет отстаивать правомерность закона о переименовании УПЦ
"Сбер": Сбербанк зарегистрировал новый товарный знак
Оценивать повреждения самолетов будут роботы
ФБР рассекретило данные о возможном бегстве Гитлера в Аргентину
Быков запишет выпуск радиопередачи в больничной палате
Минобороны изменит правила получения военной ипотеки
Назарбаев предложил выдвинуть Токаева кандидатом на пост главы Казахстана
Сестра Ким Чен Ына прибыла во Владивосток в преддверии саммита
Счетная палата выявила нарушения на 773 млрд рублей
Роспотребнадзор проверил качество самых популярных марок творога
В Госдуме готовы обменять украинских моряков на "преступника" Порошенко
Лимузин Ким Чен Ына доставили во Владивосток
В доме в центре Москвы взорвался самокат: эвакуированы 30 человек
В команде Зеленского пообещали наказать тех, кто начал войну в Донбассе
Стал известен график отключения горячей воды в Москве
Ученые назвали пятерку самых ненадежных паролей
МИД Японии убрал фразу о возвращении Курил из ежегодного доклада
Число жертв терактов на Шри-Ланке возросло до 310
Овечкина удалили из игры за аплодисменты судьям
Пушков оценил совет, который Кравчук дал Зеленскому
Бронепоезд Ким Чен Ына прибудет во Владивосток в среду
Погода в Москве на 23 апреля 2019 года: на улице +20 градусов
Индия и США предупреждали власти Шри-Ланки об угрозе терактов
Израильский журналист убежден, что Порошенко потерпел поражение на выборах из-за «русской водки»
США пообещали $10 миллионов за информацию о финансах «Хезболлы»
Трамп снова посетит Великобританию в июне