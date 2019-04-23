Белоруссия прекратила экспорт топлива на Украину, в Польшу и страны Балтии

СЕГОДНЯ 11:05 2019-04-23T11:11:27+03:00

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Белоруссия временно прекратила экспорт светлых нефтепродуктов на Украину, в Польшу и страны Балтии. Об этом сообщил заместитель генерального директора Белорусской нефтяной компании Сергей Гриб.

По его словам, причиной такого решения стали поставки на заводы некачественной нефти из России. В результате контрактные обязательства были приостановлены до разрешения ситуации.

Что касается объема экспорта, то он был снижен для обеспечения внутреннего рынка. Темные же нефтепродукты, которые не потребляются на рынках сопредельных стран, будут реализованы через порты Балтийского моря в направлении "стран дальней дуги".

Гриб подчеркнул, что сейчас компания занимается устранением возможных последствий приостановки экспорта бензина и дизеля. Существует вероятность, что контрагенты введут санкции. Точный ущерб оценивается, передает ТАСС.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее в России изменилась система налогообложения нефтяной сферы. В результате экспортная пошлина на нефть к 2024 году будет обнулена, а акцент сделают на налог с добычи полезных ископаемых.

ИСТОЧНИК KP.RU