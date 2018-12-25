Чего хочет белорусский Батька о Москвы?

Российско-белорусские отношения сильно портят текущие проблемы. И прежде всего – это цена на российские нефть и газ. Недавно на саммите Евразийского союза два президента публично поспорили. Лукашенко посетовал на то, что российский газ для Белоруссии почти в два раза дороже, чем для соседней Смоленской области. На что Путин возразил что, мол, все же 129 долларов за тысячу кубометров – это не 250, как для Германии. Украина, кстати, отказавшись от российского газа, перекупает его в Европе - уже за 330 долларов.

Еще более острый вопрос – цены на нефть. В России меняется система налогообложения «нефтянки» - это так называемый налоговый маневр. В результате экспортная пошлина на нефть к 2024 году будет обнулена, а акцент будет сделан на налог на добычу полезных ископаемых. Для Минска это - удар. До сих пор, продавая Белоруссии нефть беспошлинно, Москва фактически субсидировала ее экономику. А Белоруссия, в свою очередь, гоня на экспорт нефтепродукты из дешевой российской нефти, по сути, сумму этой пошлины присваивала. За 2012- 2017 годы Минск, по некоторым подсчетам, выиграл на этом не менее 30 миллиардов долларов, что примерно равно 8% белорусского ВВП.

Это очень много! Если бы, к примеру, Россия получила в прошлом году трансферт извне в размере 8% ВВП, он помог бы решить сразу все социальные цели, поставленные в майском указе Путина.

Лукашенко, конечно, подсчитал свои «убытки». По его словам, из-за российского налогового маневра белорусская экономика до 2024 года потеряет 10,5 миллиардов долларов.

Батька хочет компенсаций.

От Москвы, кого же еще.

Роль жесткого переговорщика от России на сей раз выпала премьеру Дмитрию Медведеву. 13 декабря на заседании в Бресте Союзного Совмина он озвучил позицию Москвы: мол, если Минск пойдет на более «глубокую интеграцию», тогда и сможет претендовать на преференции.

В общем, российское правительство пока ответило жестким отказом платить Минску компенсации.

И теперь карты на руках у Путина.

Один из козырей – это как раз слух-страшилка о том, что Москва собирается прессинговать Минск на предмет «глубокой интеграции», то есть, частично потери независимости. В принципе, резон в этом есть: независимость всегда стоит денег. А если их нет или платить не хочется, то это уже зависимость.

Пока Лукашенко заявляет, что он-то как раз за интеграцию, но поступаться суверенитетом Белоруссии при этом не будет.