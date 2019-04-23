СЕГОДНЯ 12:40 2019-04-23T12:40:53+03:00

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Во вторник, 23 апреля, в возрасте 98 лет умер великий герцог Люксембурга Жан.

«С глубокой грустью сообщаю о кончине моего глубоко любимого отца, его Королевского высочества, великого герцога Люксембургского Жана», - сказал великий герцог Люксембурга Анри, отметив, что его отец скончался в окружение родных.

Как сообщается великий герцог Жан умер в госпитале Люксембурга. Он был в больнице в течение двух недель из-за легочной инфекции.

После немецкой оккупации Люксембурга в мае 1940 года Жан вместе с семьей бежал из страны во Францию, а затем в Канаду, где изучал политику и право. Он участвовал в боях под Арнемом, в освобождении Брюсселя и в Нормандской операции. После отречения матери 12 ноября 1964 года Жан встал во главе государства. В 1998 году он назначил наместником своего старшего сына Анри. Отрёкся от престола и передал Анри управление страной 7 октября 2000 года.

Ранее сайт kp.ru писал о визите премьер-министра России Дмитрия Медведева в Люксембург, где он встретился с великим герцогом Анри.

ИСТОЧНИК KP.RU