Медведев во время прогулки с премьером Люксембурга встретил великого герцога Анри
Премьер-министры России и Люксембурга Дмитрий Медведев и Ксавье Беттель после двусторонней встречи вышли прогуляться вдвоем по историческому центру города. Осматривая достопримечательности, они встречали проходивших мимо министров юстиции Феликса Браза, иностранных дел Жана Ассельборна, а также главу государства - великого герцога Анри.
Они обменялись с государственными деятелями лишь дружескими приветствиями и парой фраз. Глава люксембургского правительства заверил российского коллегу, что эти встречи были случайными.
"Теперь вы знакомы почти со всеми жителями Люксембурга", - пошутил Беттель, прощаясь с Медведевым.
Как передает ТАСС, глава правительства герцогства во время прогулки отклонился от заранее согласованного маршрута, чтобы показать своему гостю свою любимую шоколадную лавочку.
"Каждый день по дороге на работу я обязательно останавливаюсь поприветствовать ее хозяина", - рассказал он.
В Люксембурге проживают чуть более 600 тысяч человек. Герцогство является первым среди стран Евросоюза по доходу на душу населения.
Медведев прилетел в Люксембург 5 марта с двухдневным визитом. Беттель встречал коллегу в аэропорту в сопровождении почетного караула. Затем премьеры в здании Государственного министерства Великого герцогства провели двусторонние переговоры.
ИСТОЧНИК KP.RU