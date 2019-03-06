Медведев во время прогулки с премьером Люксембурга встретил великого герцога Анри

СЕГОДНЯ 01:42 2019-03-06T01:42:12+03:00

Глава кабмина герцогства отметил, что теперь его российский коллега знаком со всеми жителями страны

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Премьер-министры России и Люксембурга Дмитрий Медведев и Ксавье Беттель после двусторонней встречи вышли прогуляться вдвоем по историческому центру города. Осматривая достопримечательности, они встречали проходивших мимо министров юстиции Феликса Браза, иностранных дел Жана Ассельборна, а также главу государства - великого герцога Анри.

Они обменялись с государственными деятелями лишь дружескими приветствиями и парой фраз. Глава люксембургского правительства заверил российского коллегу, что эти встречи были случайными.

"Теперь вы знакомы почти со всеми жителями Люксембурга", - пошутил Беттель, прощаясь с Медведевым.

Как передает ТАСС, глава правительства герцогства во время прогулки отклонился от заранее согласованного маршрута, чтобы показать своему гостю свою любимую шоколадную лавочку.

"Каждый день по дороге на работу я обязательно останавливаюсь поприветствовать ее хозяина", - рассказал он.

В Люксембурге проживают чуть более 600 тысяч человек. Герцогство является первым среди стран Евросоюза по доходу на душу населения.

Медведев прилетел в Люксембург 5 марта с двухдневным визитом. Беттель встречал коллегу в аэропорту в сопровождении почетного караула. Затем премьеры в здании Государственного министерства Великого герцогства провели двусторонние переговоры.

ИСТОЧНИК KP.RU