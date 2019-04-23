Во Франции вспыхнул пожар у дворцово-паркового ансамбля Версаль
Во Франции вспыхнул сильный пожар у дворцово-паркового ансамбля Версаль. Местные СМИ пишут, что на данный момент на месте ЧП работают пожарные.
Во Франции загорелись гаражи Версаля.
По последним сведениям загорелись гаражи Версаля.
К слову, дворцово-парковый ансамбль ранее являлся резиденцией французских королей.
На текущий момент известно, что Коммисариат Версаля сообщил, что пожар произошел более чем в километре от самого замка, на улице Парк де Кланьи.
По сообщению информационной пожарной службы Версаля, возгорание произошло в автомобильном магазине. Самому дворцово-парковый ансамбль на данный момент ничего не угрожает.
Ранее сайт kp.ru писал о том, что на днях более 11 тысяч человек были эвакуированы из-за лесного пожара в Китае. В тушении возгорания задействованы не только люди, но также вертолеты, дроны и пожарные машины.
ИСТОЧНИК KP.RU