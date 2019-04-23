Во Франции вспыхнул пожар у дворцово-паркового ансамбля Версаль

СЕГОДНЯ 19:52 2019-04-23T20:14:51+03:00

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Во Франции вспыхнул сильный пожар у дворцово-паркового ансамбля Версаль. Местные СМИ пишут, что на данный момент на месте ЧП работают пожарные.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/704926" frameborder="0"></iframe> Во Франции загорелись гаражи Версаля.

По последним сведениям загорелись гаражи Версаля.

К слову, дворцово-парковый ансамбль ранее являлся резиденцией французских королей.

На текущий момент известно, что Коммисариат Версаля сообщил, что пожар произошел более чем в километре от самого замка, на улице Парк де Кланьи.

По сообщению информационной пожарной службы Версаля, возгорание произошло в автомобильном магазине. Самому дворцово-парковый ансамбль на данный момент ничего не угрожает.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что на днях более 11 тысяч человек были эвакуированы из-за лесного пожара в Китае. В тушении возгорания задействованы не только люди, но также вертолеты, дроны и пожарные машины.

ИСТОЧНИК KP.RU